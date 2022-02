Rochade im Partido Popular

Wie in einem Bühnenstück von Shakespeare hat sich in diesen Tagen in Spanien ein aussergewöhnliches politisches Drama abgespielt: Der bisherige Hoffnungsträger der Konservativen und damit des gesamten Mitte-rechts-Spektrums, Pablo Casado, ist in Windeseile von den eigenen Gefolgsleuten schonungslos demontiert worden. Am Schluss versagte ihm sogar die engste Entourage die Unterstützung, und obwohl sich Casado bis zuletzt kämpferisch gegen das unvermeidliche Ende seiner Zeit als Präsident des Partido Popular stemmte, war der Druck von allen Seiten zu gross geworden für den 41-jährigen Politiker. Wie war das möglich?

Wie in Shakespeares berühmtesten Tragödien ging es auch hier um einen Machtkampf, um endlose Intrigen und Eifersüchteleien. Seit Mitte 2018 im Amt, war er damals mit dem Anspruch losgezogen, die Korruption restlos aus der Partei zu verbannen, einen Neubeginn zu wagen, die geteilte Rechte zu einen und als zukünftige Regierungspartei das Vertrauen der Mehrheit der Spanier wiederzugewinnen. Casado entpuppte sich als guter Redner und effizienter Parlamentarier, der dem jetzigen sozialistischen Regierungschef, Pedro Sánchez, mit bohrenden Fragen zusetzte und seine Propaganda und die sonstigen politischen Machenschaften aufdeckte.

Noch vor acht Monaten sahen ihn die meisten Umfragen deutlich als zukünftigen Regierungschef. Ein politischer Sieg winkte aus nicht zu weiter Ferne. Casado gewann in verschiedenen Regionalwahlen, so auch vor kurzem in Castilla-León, wenngleich nicht so deutlich wie erwartet. Hier konnte die Rechts-aussen-Formation Vox deutlich hinzugewinnen, was für zusätzliche Spannungen im Parteivorstand des PP sorgte. Seinen unfassbaren Fehltritt beging Casado jedoch, indem er einen falsch kalkulierten und eigentlich infantilen Machtkampf mit der sehr erfolgreichen konservativen Präsidentin der Region Madrid, Isabel Ayuso, zu lange führte und nicht fähig war, den selbst inszenierten Konflikt rasch zu beenden. Die Regionalpolitikerin Ayuso hatte in der Hauptstadt mit einer liberalen Politik für einen starken Wirtschaftsaufschwung gesorgt, hatte in den letzten Wahlen die absolute Mehrheit gestreift und gilt als Bollwerk gegen die Linkskoalition der Zentralregierung.

Ihre Popularität war und ist in ganz Spanien gross, sodass ziemlich schnell Spekulationen aufkamen über einen stärkeren Protagonismus Ayusos auf nationaler Ebene. Damit begannen die Eifersüchteleien, die sich zum wachsenden Unbehagen der PP-Wähler und der gesamten Öffentlichkeit zu lange hinzogen und in eine eigentliche Schlammschlacht mündeten, als Casado die Madrider Regionalpräsidentin der Vetternwirtschaft bezichtigte, jedoch keine deutlichen Beweise vorlegen konnte. Offenbar ging es um den Kauf von Hygienemasken für die Madrider Regionalregierung, an dem ein Bruder Ayusos beteiligt sein soll. Die Partei und die gewichtigen Regionalbarone waren aber nicht bereit, auf eine so aussichtsreiche Politikerin wie Ayuso zu verzichten, und formierten sich überraschend schnell gegen den eigenen Chef, der völlig verdutzt nicht in der Lage war, die Gegenkräfte zu sehen und schliesslich die Machtverhältnisse richtig einzuschätzen.

Zu stark hatte sich Casado hinter seine prätorianische Garde, allen voran seinen umtriebigen und am Ende unbeliebten Generalsekretär, Teodoro Egea, gestellt. Nahezu über Nacht erhärtete sich der allgemeine Eindruck, Pablo Casado sei zwar ein guter Kerl, aber führungsschwach und würde sich nicht trauen, die letzte steinige Meile auf dem Weg zum Erfolg zu gehen. Verblüffend und blamabel, wie viele seiner Parteifreunde über ihn hergefallen sind. Am Mittwoch hat er sich im Parlament mit einer knappen, eleganten Rede verabschiedet. Immerhin hat er sich mit seinen bisherigen Vorstandskollegen darauf verständigt, bis zum vorgezogenen Parteitag Anfang April weiterhin als Präsident zu fungieren. Sein Nachfolger soll der sechzigjährige Alberto Núñez-Feijóo werden, eine Politgrösse, die bis jetzt vier Mal in Folge die Regionalwahlen in Galicien gewonnen hat. Es gilt, die Risse in der Partei rasch zu kitten und gegenüber den Wählern deutlich zu machen, dass der Partido Popular den Willen und den Mut hat, eine Regierungsalternative für Spanien zu sein. Den Absichten müssen jetzt Taten folgen