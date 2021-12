Roche beendet Partnerschaft für Coronapille

(AWP) Nach dem bereits angekündigten Aus der Partnerschaft von Roche mit dem US-Unternehmen Atea für eine Coronapille steht nun auch das Enddatum fest: Die strategische Zusammenarbeit werde am 10. Februar 2022 beendet, teilte Atea am Dienstagabend nach US-Börsenschluss mit.

Der Basler Pharmakonzern Roche hatte Mitte November nach enttäuschenden Studienergebnissen einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen gezogen. Atea vor etwa einen Monat zuvor mit dem Hoffnungsträger AT-527, der sogenannten Coronapille, in einer Phase-II-Studie die gesteckten Ziele nicht erreicht.

Mit dem Ende der Zusammenarbeit von Roche und Atea ist auch für die globale Phase-III-Studie Morningsky Schluss. Zusätzlich zu Morningsky werde auch die Folgestudie Meadowspring beendet, teilte Atea am Dienstagabend weiter mit. Die US-Firma will nun die globale Phase-II-Studie zu AT-527 weiter vorantreiben, in der die Sicherheit, Verträglichkeit und virologische Aktivität von AT-527 bei moderat an Corona erkrankten, ungeimpften Patienten mit Risikofaktoren untersucht wird.