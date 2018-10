Roche: Brustkrebsmittel erreicht Ziele

(AWP) Roche (ROG 235.25 -0.13%) hat mit seinem Mittel Kadcyla die gesteckten Ziele in der Phase-III-Studie KATHERINE erreicht. In dem Programm wurde das Mittel zur Behandlung von Patienten mit frühem HER2-positivem Brustkrebs eingesetzt, die zuvor bereits eine neoadjuvante Therapie erhalten haben, also eine Strahlen- und/oder Chemotherapie und bei denen noch eine Restkrankheit diagnostiziert wurde.

In dem Studienprogramm habe der Einsatz von Kadcyla die Gefahr deutlich gesenkt, dass der Krebs zurückkomme, heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung vom Montag. Die Behandlung mit Kadcyla habe sich dabei als wirksamer erwiesen im Vergleich zu einer Therapie mit Herceptin.

Die vollständigen Daten werde Roche nun weltweit den Gesundheitsbehörden vorlegen und zudem auf dem Fachkongress «San Antonio Breast Cancer Symposium» im Dezember vorstellen.

Darüber hinaus hat der Konzern mitgeteilt, die Analysekits NGS AVENIO zu lancieren. Diese Kits helfen dabei, das Gewebe solider Tumore auf bestimmte genomische Eigenschaften zu testen, heisst es in einer separaten Meldung am Montag. Eine softwarebasierte Analyse erlaube zudem eine Korrelation mit den AVENIO ctDNA NGS Kits, die in der flüssigen Biopsie eingesetzt werden können.

Roche-Tochter Chugai legt positive Daten zu MS-Kandidaten Satralizumab vor (AWP) Die japanische Roche-Tochter Chugai hat für den Multiple-Sklerose-Produktkandidaten Satralizumab (SA237) positive Studiendaten präsentiert. Die Behandlung habe in der Phase-III-Studie eine signifikante Reduktion von Rückfällen bei den behandelten Patienten gezeigt, teilte Roche am Montag mit. Dies sei ein bedeutender Schritt in der Behandlung von Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD).



Viele an NMOSD erkrankte Menschen würden unter häufigen Rückfällen und oft anhaltender motorischer Dysfunktion und Gefühlsverlust leiden, erklärt Roche weiter. Als Folge davon müssten sich die Patienten zunehmend mit dem Rollstuhl fortbewegen und es drohe der Verlust des Sehvermögens. NMOSD-Erkrankungen sind seltene chronisch-entzündliche Erkrankungen des zentralen Nervensystems.



Bei Satralizumab handelt es sich um einen monoklonalen Antikörper, der am Markt noch nicht zugelassen ist. Die jüngsten Daten aus der SAkuraSky-Studie zum Kandidaten wurden am MS-Kongress ECTRIMS in Berlin vorgestellt.

