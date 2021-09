Roche-CEO: «Man muss den Mut haben, zu scheitern»

Der Pharmakonzern Roche feiert sein 125-jähriges Bestehen und setzt weiter auf den Standort Schweiz. Allein am Sitz in Basel entstehen für 3 Mrd. Fr. zwei markante Türme und weitere Gebäude. CEO Severin Schwan und Verwaltungsratspräsident Christoph Franz äusserten an einer Medienkonferenz am Dienstag auch zwei Sorgen: Die schleppende Digitalisierung und das fehlende Rahmenabkommen mit der EU, insbesondere die Rückstufung im Forschungsförderprogramm «HORIZON», gefährdeten die führende Position der Schweiz.

Der Standort sei aber nach wie vor attraktiv, Roche befindet sich in beneidenswerter Form. Vor zwei Wochen hat sie am jährlichen Investorentag eine üppige Entwicklungspipeline präsentiert. Insgesamt achtzehn Medikamente befanden sich in der ersten Jahreshälfte entweder in einer Phase-III-Studie oder im Zulassungsprozess. Für die zweite Jahreshälfte sind zehn neue Phase-III-Studien vorgesehen. Fortschritte machte das Unternehmen zuletzt mit dem Augenmittel Faricimab sowie einer Polivy-Kombination zur Behandlung von Lymphkrebs und mit Giredestrant von Brustkrebs. Die separat geführten Interviews sind hier vereint.