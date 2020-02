Roche erhält von FDA vorrangige Prüfung

(AWP) Bereits in vier Monaten will die US-Zulassungsbehörde FDA über den Antrag von Roche (ROG 349.55 1.16%) für sein Immuntherapeutikum Tecentriq eine Entscheidung treffen. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, hat die Behörde dem Antrag den Status «Priority Review» gewährt.

Mit diesem Status verkürzt sich die Zeit, in der die Behörde die Zulassung überprüft. Im Fall von Roche geht es darum, Tecentriq als Erstlinien-Monotherapie bei Patienten einzusetzen, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs (NSCLC) leiden und dabei keine EGFR- oder ALK-Mutationen aufweisen. Eine weitere Bedingung für eine Behandlung mit der Roche-Therapie ist eine hohe PD-L1-Expression (TC3/IC3-Wildtyp [WT]), die durch einen PD-L1-Biomarkertest bestimmt wird, hiess es in der Mitteilung weiter.

Die FDA wird ihre Entscheidung laut Mitteilung am 19. Juni bekanntgeben. Der Antrag basiert auf den Ergebnissen aus der Phase-III-Studie IMpower110, in der die Tecentriq-Therapie das Gesamtüberleben der betroffenen Patienten im Vergleich zur Chemotherapie um gute 7 Monate verbesserte.