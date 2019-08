Roche ernennt neuen Entwicklungschef

(Reuters) Entwicklungschefin Sandra Horning verlässt den Schweizer Pharmakonzern Roche zum Jahresende. Neuer Chief Medical Officer and Head of Global Product Development werde Levi Garraway, wie Roche am Montag mitteilte.

Garraway arbeitete zuletzt beim US-Pharmakonzern Eli Lilly. Er trete seine Position bei Roche am 1. Oktober an und werde in Kalifornien stationiert sein. Horning hatte die Funktion seit Januar 2014 inne.