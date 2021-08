Roche erreicht mit Krebsmittel ihre Ziele

(AWP) Der Pharmakonzern Roche (ROG 365.90 +0.98%) hat mit seiner Kombination aus Polivy (Polatuzumab vedotin) plus MabThera/Rituxan (Rituximab) und Cyclophosphamid, Doxorubicin und Prednison (R-CHP) die in der Phase-III-Studie POLARIX gesteckten Ziele erreicht. Diese Kombination habe bei Patienten mit einer bestimmten Form von zuvor unbehandeltem Lymphkrebs (diffuses grosszelliges B-Zell-Lymphom; DLBCL) ein signifikant verbessertes und klinisch bedeutsames progressionsfreies Überleben erzielt, teilte der Konzern am Montag mit.

Da etwa 40% der Patienten mit DLBCL nach einer Ersttherapie einen Rückfall erlitten, hätten die nun erzielten Behandlungseffekte in der Erstbehandlung das Potenzial, eine Wende herbeizuführen, wird Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung von Roche, in der Mitteilung zitiert.

Man werde die Ergebnisse nun den entsprechenden Gesundheitsbehörden mitteilen, um den Patienten diese potenzielle neue Behandlungsoption so bald wie möglich zur Verfügung zu stellen, kündigte der Konzern weiter an.