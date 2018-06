Roche erreicht mit Tecentriq Studienziele

(AWP/CC) Roche (ROG 217.3 -1.16%) hat in ihrer Phase-III-Studie IMpower133 die Ziele erreicht. In diesem Programm wurde das Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie bei Patienten eingesetzt, die an zuvor unbehandeltem Lungenkrebs leiden. Sowohl beim allgemeinen als auch beim progressionsfreien Überleben wurden Verbesserungen erzielt, teilt Roche am Montag mit.

Wie es in der Mitteilung heisst, hat die Kombination aus Tecentriq und Chemotherapie in der Erstlinienbehandlung Patienten mit extensivem kleinzelligem Lungenkrebs (ES-SCLC) geholfen, signifikant länger zu leben verglichen mit einer reinen Chemotherapie. Zudem habe die Kombination mit dem Immuntherapeutikum die Gefahr, dass die Krankheit fortschreitet oder es zum Tod kommt (Progression Free Survival, PFS), deutlich reduziert.

Die Daten würden nun den Zulassungsbehörden in Europa und den USA vorgelegt, kündigt Roche an. Darüber hinaus werde der Pharmakonzern die detaillierten Ergebnisse an einem der kommenden Fachkongresse präsentieren.

Die Analysten der ZKB werten die Neuigkeiten als «leicht positiv». Die Behandlung von bereits metastasierendem kleinzelligem Lungenkrebs gilt als besonders anspruchsvoll, was die Bedeutung des positiven Verlaufs der IMpower133-Studie unterstreiche. Es handelt sich um die vierte positiv verlaufende Studie zu Tecentriq-basierten Kombinationen für die Behandlung von Lungenkrebs.

Baader Helvea erwartet, dass die neuen Resultate rasche Zulassungsverfahren in der Behandlung von extensivem kleinzelligem Lungenkrebs ermöglichen. Der Markteintritt könnte früh im Jahr 2019 stattfinden. Die Analysten schätzen, dass die zusätzliche Anwendung in der Spitze einen Umsatz von 1,5 Mrd. $ generieren könnte. Dies aufgrund des medizinischen Bedarfs und Roches zeitlichem Vorsprung.