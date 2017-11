Roche erreicht Studienziele – Aktien schiessen hoch

(AWP/KUE) Roche (ROG 243.6 5.87%) hat gleich bei zwei wichtigen Studien die gesteckten Ziele (Primary endpoints) erreicht. In der sogenannten IMpower150-Studie wurde das Immun-Therapeutikum Tecentriq in Kombination mit Avastin und einer Chemotherapie bei Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs getestet, wie Roche am Montag mitteilt. In der HAVEN 3-Studie wurde das erst in der vergangenen Woche zugelassene Hemlibra bei Patienten mit Hämophilie A eingesetzt, die keine Inhibitoren aufweisen. Der Markt reagiert mit Freude auf die Nachrichten. Die Genussscheine von Roch eröffnen 4,3% höher.

In der IMpower150-Studie habe die Kombinationstherapie das Risiko einer Krankheitsverschlechterung oder dass es zum Tode kommt, statistisch signifikant und klinisch bedeutend reduziert, heisst es in der Mitteilung. Die Daten werde man nun den entsprechenden Behörden zur Zulassung vorlegen. Zudem werden die ausführlichen Daten am diesjährigen Fachkongress ESMO vorgelegt.

Auch wenn noch nicht alle Details vorliegen, hatten viele Anleger auf erste Ergebnisse der IMpower150-Studie mit Spannung gewartet. Ist sie doch die erste von acht zulassungsrelevanten Studien, die Roche bis Mitte 2018 vorlegen wird. Dabei möchte Roche beweisen, dass sein Medikament Tecentriq aus der Krebsimmuntherapie in Kombination mit anderen Heilmethoden und Arzneien deutliche Fortschritte gegenüber bisherigen Standardbehandlungen zeigt.

Damit läutet der Pharmakonzern nach eigenen Angaben die zweite Welle in der Krebsimmuntherapie ein, bei der es darum geht, mit Medikamenten das menschliche Immunsystem so weit zu stimulieren, dass es eigenständig bösartige Tumore bekämpft. Bislang wurde Tecentriq nur alleine in der Behandlung von verschiedenen Krebsarten eingesetzt.

Roche hatte es bislang aber nicht geschafft, auf diesem Gebiet signifikante Marktanteile zu gewinnen. Im Gegenteil: Zuletzt verlor der Wirkstoff sogar noch an Marktanteilen. Anleger hoffen nun darauf, dass Roche in der zweiten Welle der Krebsimmuntherapie Boden gegenüber den US-Konkurrenten Merck (MRK 54.1 -1.99%) (MRK 90.24 -0.35%) & Co und Bristol-Myers (BMY 60.8 -0.85%) Squibb gutmacht. Somit könnte Roche seine führende Rolle in der Krebsbehandlung in den nächsten Jahren behalten, indem es Umsatzrückgänge bei wichtigen Medikament kompensiert, die derzeit ihren Patentschutz verlieren.

In der HAVEN 3-Studie wiederum wurde Hemlibra (Emicizumab) bei Erwachsenen und Jugendlichen (ab 12 Jahren) Patienten eingesetzt, die an der Bluterkrankheit Hämophilie A leiden, die aber noch keine Inhibitoren entwickelt haben, schreibt der Pharmakonzern in einer zweiten Mitteilung.

Erst in der vergangenen Woche hatte Roche für das Mittel in den USA die Zulassung zur Behandlung von Hämophilie A-Patienten erhalten, die gelichzeitig «Faktor VIII»-Inhibitoren aufweisen. Wie Roche erklärte, entwickelt eine von drei Personen mit schwerer Hämophilie A solche Inhibitoren zu Faktor VIII-Ersatztherapien, was zu einem deutlich vergrösserten Risiko für lebensbedrohliche Blutungen führt.