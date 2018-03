Roche erzielt Teilerfolg bei Krebsmedikament

(KUE/AWP) Der Pharmakonzern Roche (ROG 220.35 0.43%) hat erneut positive Zwischenergebnisse für sein Medikament Tecentriq präsentiert. In der zulassungsrelevanten Studie IMpower131 sei die Arznei in Kombination mit Chemotherapie zur Erstbehandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs getestet worden, wie das Unternehmen mitteilte. «Der Markt hat unter acht Studien zu Lungenkrebs, die in diesem Jahr noch ausgelesen werden sollen, auf diese IMpower131 besonders gewartet, weil Roche in der Squamous-Unterart des kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC) die Erste am Markt wäre», schreibt Michael Nawrath, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Die Studie habe gezeigt, dass die untersuchte Kombination das Risiko einer Krankheitsverschlechterung oder des Todes bei Patienten reduziert habe. Als Vergleich dienten verschiedene Chemotherapien, die allein eingesetzt wurden. Noch fehlen in der Studie wichtige Daten zur Überlebensverbesserung (Overall Survival), die später auf einem Kongress, vermutlich Anfang Juni auf der Asco-Tagung in Chicago, vorgestellt werden sollen. Daher laufe die Studie weiter wie geplant.

Hoffnung für die Immunkrebstherapie

«Das Ergebnis ist vorderhand positiv zu sehen», schreibt ZKB-Analyst Nawrath, «weil es gegen die Squamous-Unterart noch keine vernünftige Therapie gibt. Aber zurzeit ist die Meldung noch zu wenig konkret.» Die IMpower131-Studie gehört zu einer Serie von Versuchsreihen mit dem Immuntherapeutikum Tecentriq, deren Daten im ersten Halbjahr erwartet werden. Für Roche sind diese Studien wichtig, um mit ihrem Tecentriq Marktanteile in der Immunkrebstherapie zu gewinnen. Bisher wird der Markt von Konkurrenten wie Merck (MRK 54.64 0.02%) (MRK 78.06 -0.74%) und Bristol-Myers (BMY 66.43 0.54%) Squibb dominiert.

Auch Stefan Schneider, Analyst bei Vontobel (VONN 60.75 0.83%), bewertet die bisherigen Ergebnisse von IMpower131 als positiv. In der Spitze erwartet er für Tecentriq in dieser Kombination ein Umsatzpotenzial von 570 Mio. Fr. pro Jahr, wenn sie einmal zugelassen wird. Insgesamt erwarten Analysten im Schnitt für Tecentriq in allen Behandlungsarten einen Umsatz von 3,3 Mrd. Fr. im Jahr 2022 – was dann rund 7% des Pharmaumsatzes von Roche entsprechen könnte.