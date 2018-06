Roche: Gute Resultate für Tecentriq

(AWP) Der Pharmakonzern Roche (ROG 210.7 -1.63%) macht mit seinem Krebsmedikament Tecentriq weitere Fortschritte. Resultate aus einer unter dem Namen «IMpower 131» bekannten Studie hätten ergeben, dass Tecentriq (atezolizumab) in Kombination mit einer Chemotherapie bei der Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von schuppenartigem, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs das Risiko einer Verschlechterung der Krankheit oder für den Todesfall reduziert habe. Die Überlebensrate ohne Fortschreiten der Krankheit (PFS) hat sich gegenüber einer Behandlung nur mit Chemotherapie um 29% verbessert, wie Roche am Samstag mitteilte. Die Überlebensrate PFS nach zwölf Monaten hat sich demnach mit der Tecentriq-Kombination gar verdoppelt.

Eine statistisch signifikante Verbesserung bei der Gesamtüberlebensrate hat sich allerdings nicht ergeben, räumt Roche ein. Die Zwischenergebnisse der Studie wurden am jährlichen Fachkongresses Asco (American Society of Clinical Oncology) in Chicago an diesem Wochenende vorgestellt. Roche will die Studie weiterführen.

Am Freitag hatte die Europäische Gesundheitsbehörde EMA Vorbehalte gegen das Krebsmedikament Tecentriq angemeldet. Der vorberatende Ausschuss der Behörde (CHMP) empfahl die Einschränkung des Medikaments bei der Behandlung von Blasen-Krebs als Erstlinientherapie.

Am Sonntag berichtete Roche über weitere Studienveröffentlichungen anlässlich des Asco-Kongresses zu verschiedenen Blutkrebsen wie das diffuse, grosse B-Zell Lymphom (DLBCL), chronische lymphozytische Leukämie (CLL) und akute myelodische Leukämie (AML).

Unter anderem wurden Daten aus einer Studie der klinischen Phase III unter den Namen «Murano» publiziert. Diese untersuchte die Wirkung von Venclexta/Venclyxto (ventoclax) in einer Kombination mit MabThera/Rituxan bei der Anwendung gegen wiederkehrende oder hartnäckige CLL. Bei einer gewissen Anwendungszeit ist demnach nur noch ein minimaler Anteil von Krebszellen nachzuweisen gewesen. Die Daten der Murano-Studie werden laut Roche von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA noch einmal unter die Lupe genommen.

Roche erhält EU-Zulassung für Perjeta bei weiterer HER2-Indikation

Der Pharmakonzern Roche hat für das Krebsmittel Perjeta in der EU eine weitere Zulassung für die Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs erhalten. Dabei geht es um die postoperative Behandlung in einem frühen Stadium und mit hohem Rückfallrisiko, wie Roche am Freitag schreibt.



Der Zulassungsentscheid der EU-Kommission kommt nicht ganz überraschend. Schliesslich hatte der vorberatende Ausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA (CHMP) diesen bereits Ende April empfohlen. Perjeta soll nun bei HER2-Patienten neu in Kombination mit Herceptin und Chemotherapie eingesetzt werden, nachdem diese operiert wurden.



Perjeta wurde in dieser Indikation in einem beschleunigten Verfahren bereits Ende 2017 in den USA zugelassen. Der Zulassungsantrag in der EU stützt sich - wie zuvor auch in den USA - auf die Daten der bei 4'800 Frauen durchgeführten Phase-III-Studie APHINITY. In dieser Studie habe die Behandlung das Risiko auf invasivem Brustkrebs im Vergleich mit einer Herceptin-Chemo-Kombinationstherapie signifikant reduziert, so Roche.