Roche hebt die Prognose an

«Roche hat mit der Jahresprognose erneut tiefgestapelt. Bereits nach dem ersten Quartal wird das Umsatzziel erhöht, und damit einhergehend ist ein etwa 5% höherer Kerngewinn je Aktie als 2018 zu erwarten. Mit 9% hat der Pharmakonzern das Wachstum des Vorquartals egalisiert. Mehr noch: Seit vier Quartalen wächst Roche organisch fast 8%. Das bedeutet zweierlei: Die in den vergangenen Jahren entwickelten Produkte haben Erfolg. Am meisten trifft das auf Ocrevus gegen Multiple Sklerose zu, dessen Einnahmen in den ersten drei Monaten 67% stiegen. Auf der anderen Seite bleibt der negative Einfluss von Nachahmerpräparaten (Biosimilars) auf die drei grossen Krebsmittel Herceptin, Avastin und Rituxan bislang weniger gross als befürchtet. Der Lackmustest in den USA, dem grössten Einzelmarkt, folgt allerdings erst noch, frühestens im zweiten Halbjahr. Die Titel von Roche haben sich seit Jahresbeginn mit einem Plus von 9% unter dem Durchschnitt der SMI-Werte entwickelt. Sie dürften heute Mittwoch auf rege Nachfrage stossen.»

