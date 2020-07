Roche kann die Erwartungen nicht erfüllen

Wie im Fall von Novartis ist das zweite Quartal von Roche weniger gut ausgefallen. Während im ersten Quartal ein Wachstum von währungsbereinigt 7% resultiert hatte, gingen die Einnahmen zwischen April und Juni 4% zurück. Es war das erste Quartalsminus seit etlichen Jahren. Im Mai war der Pharma- und Diagnostikkonzern mit einem Umsatzrückgang von 15% am stärksten von der Pandemie betroffen. Der negative Einfluss durch die Konkurrenz von Biosimilars (biotechnologische hergestellte Nachahmerprodukte) auf die drei grossen Krebsmedikamente hat im zweiten Quartal zugenommen. In den vergangenen Monaten hat Roche in der öffentlichen Wahrnehmung im Vergleich zu Novartis mit Coronatests in der Diagnostik und günstigen Nachrichten von der Medikamentsfront vorteilhaft abgeschnitten. In der Summe erreichten der Semesterumsatz und der Gewinn in Franken die Markterwartungen jedoch nicht ganz. Das könnte enttäuschte Investoren dazu bewegen, ihr Engagement abzubauen. Immerhin: Seit Juni wächst Roche wieder. Der Konzern hält wie erwartet an der Jahresprognose fest und dürfte die in diesem Jahr verhältnismässig bescheiden erhöhte Dividende ein weiteres Mal aufstocken.

Lesen Sie um ca. 16.00 Uhr die ausführliche Analyse.