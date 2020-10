Roche: keine Lieferprobleme bei Coronavirustests

(AWP) Dem Schweizer Pharmakonzern Roche (ROG 313.45 -0.99%) zufolge haben Lieferschwierigkeiten in Grossbritannien bei diagnostischen Tests keinen Einfluss auf das dortige Coronavirus-Testprogramm. Technische Probleme in einem neuen Verteilzentrum in Sussex im Süden Englands hätten zu einer vorübergehenden Unterbrechung und Verzögerungen bei der Auslieferung von Produkten geführt, erklärte Roche am Mittwoch.

«Dies hat und wird unsere Fähigkeit, Covid-19-Tests in Grossbritannien anzubieten, nicht beeinträchtigen», erklärte der Konzern aus Basel. Roche arbeite mit den betroffenen Kunden und dem britischen Gesundheitssystem NHS und den Behörden in Irland zusammen, um die Auswirkungen der Lieferprobleme auf kritische Bereiche wie etwa Krebs-, Herz- und Infektionskrankheiten zu minimieren, hiess es weiter.