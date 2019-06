Roche regelt Nachfolge in der Diagnostik intern

(AWP/AS) Die Roche-Sparte Diagnostics erhält einen neuen Chef: Thomas Schinecker übernimmt die Aufgabe per Anfang August von Michael Heuer, der in den Ruhestand tritt. Er wird damit auch Mitglied der Roche-Geschäftsleitung, wie der Pharmakonzern am Dienstag mitgeteilt hat.

Heuer übernahm den Chefposten im vergangenen Jahr. Sein Nachfolger Schinecker ist 44 Jahre alt und leitet derzeit die Roche-Geschäftseinheit Centralised and Point of Care Solutions. Er arbeitet seit 2003 für Roche (ROG 271.8 -0.51%). Die Diagnostics-Sparte ist die kleinere und weniger profitable der beiden Konzerndivisionen neben Pharma.

Zu einer Veränderung kommt es auch in der erweiterten Geschäftsleitung: Stephan Feldhaus gibt die Leitung Group Communications per Ende September ab, um seine berufliche Laufbahn ausserhalb des Unternehmens fortzusetzen. Seine Nachfolge tritt Barbara Schädler an, die derzeit für Eon (EOAN 9.9 0.23%) tätig ist.

Roche verlängert Angebotsfrist für Spark-Übernahme erneut Roche hat die Übernahmeofferte für das US-Unternehmen Spark Therapeutics erneut verlängert. Die Frist dafür dauert nun bis am 31. Juli, wie der Pharmakonzern am Montag mitteilte. Bislang hatte der 14. Juni als Stichtag gegolten. Angekündigt hatte Roche den Deal Ende Februar.



Hintergrund der erneuten Verzögerung sei, dass die zuständige US-Behörde Federal Trade Commission (FTC) im Rahmen einer «Second Request» zusätzliche Unterlagen angefordert habe. Als Folge verschieben sich die Fristen ein weiteres Mal.



Neu ist zudem, dass auch die britische Wettbewerbsbehörde CMA eine Untersuchung eingeleitet hat, um zusätzliche Informationen zum Deal zu erhalten.



An den Konditionen der Offerte habe sich aber nichts geändert, betont Roche weiterhin. Der Konzern bietet nach wie vor 114.50 $ je Spark-Aktie. Der Kaufpreis liegt damit bei etwa 4,3 Mrd. $ - für ein Unternehmen, das im vergangenen Jahr einen Umsatz von 65 Mio. $ auswies.



Bis zum Freitagabend waren 8,1 Mio. Spark-Aktien bei der Verwahrstelle gültig angedient. Das entspreche gut 21% der ausstehenden Aktien.



Roche weht im Vorhaben ein kräftiger Wind von Spark-Investorenseite entgegen. Mehrere Aktionäre torpedierten die Transaktion mit einer Eingabe an einem US-Gericht.



Unter den Investoren von Spark scheint die Skepsis zuzunehmen, dass der Deal zustandekommt. Am Montag fielen die Aktien des US-Unternehmens rund 10% auf 100.21 $, also etwa 14% unter den Preis, den Roche bietet. Das Handelsvolumen war gemäss Bloomberg etwa acht Mal höher als üblich.

Voser mit ABB beschäftigt

Auch im Verwaltungsrat von Roche steht eine Veränderung bevor. Peter Voser gibt sein Amt per Ende Juni ab. Begründet wird dies mit Vosers zusätzlicher Aufgabe als Interims-CEO von ABB (ABBN 19.275 -0.39%). Voser sass seit 2011 im Roche-Verwaltungsrat.

Voser hat im April den Job als ABB-CEO zusätzlich zum Verwaltungsratspräsidium übernommen, nachdem Firmenchef Ulrich Spiesshofer überraschend zurückgetreten war.