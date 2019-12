Roche nimmt wichtige Hürde bei Spark-Kauf

(Reuters/RB) Der Pharmakonzern Roche (ROG 304.1 1.18%) ist der 4,3 Mrd. $ schweren Übernahme der US-Gentechnikfirma Spark Therapeutics einen wichtigen Schritt näher gekommen. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA gab am Montag grünes Licht für den seit Monaten geplanten Deal. Die CMA kam zum Schluss, dass die Transaktion den Wettbewerb nicht behindern dürfte, weil die britischen Gesundheitsdienste und die Patienten eine ausreichende Auswahl an Alternativen haben werden. Die Übernahme wird auch vom US-Kartellamt FTC geprüft. Die CMA hat nach eigenen Angaben eng mit der FTC zusammengearbeitet.

Wegen der genauen Begutachtung durch die beiden Behörden musste Roche das ursprünglich im Februar abgegebene Angebot zehn Mal verlängern. Aktuell haben die Spark-Aktionäre bis zum (heutigen) Montag Zeit, die Offerte anzunehmen. Die Frist zur Andienung der Aktien verstreicht um 17 Uhr New Yorker Zeit (23 Uhr MEZ). Sollte Roche bis dann nicht über die Mehrheit der Spark-Aktien verfügen, könnte die Frist erneut verlängert werden.

Der Arzneimittelhersteller aus Basel will die Transaktion noch bis Jahresende über die Bühne bringen. Während der ganzen Zeit hat er unverändert 114.50 $ pro Spark-Aktie geboten. Dieser Preis sei fair und angemessen.

Untersuchung wegen Bluterkrankheit

Die CMA hat sich nun erstmals zu den Gründen für die Untersuchung geäussert. Sie bestätigte die zuvor von Marktbeobachtern geäusserte Vermutung, die Regierungsstelle klärte ab, ob Roche im Markt für Medikamente gegen die Bluterkrankheit (Hämophilie) eine dominante Stellung erringen könnte. Die Briten kamen zum Schluss, dass das nicht der Fall sei.

Neben Sparks generellem Know-how in der Gentherapie dürfte Roche vor allem am weit fortgeschrittenen Produktkandidaten SPK-8011 interessiert sein. Er könnte die Behandlung der Bluterkrankheit Hämophilie vom Typ A revolutionieren, indem den Patienten ein fehlendes Gen zugefügt wird, das für die Produktion des Blutgerinnungsfaktors VIII zuständig ist.

Roche ist selbst schon in dem Bereich aktiv. Im letzten Jahr wurde ihre Therapie Hemlibra zugelassen und erfolgreich lanciert. SPK-8011 würde mit Hemlibra konkurrenzieren. Es seien aber weitere Unternehmen in dem Bereich engagiert.

Rätseln über behördliche Abklärungen

Aus dem Grund herrschte unter Marktteilnehmern weitgehend Unverständnis über die Untersuchung. Erstens, weil Sparks Produkt noch gar nicht zugelassen ist und frühestens 2022 auf den Markt kommt. Zweitens arbeiten nicht weniger als drei andere Unternehmen an vergleichbaren Gentherapien. BioMarin hat einen Vorsprung von bis zu einem Jahr auf Spark, ausserdem wurde ihr Produkt in den bisherigen Studien besser vertragen als das von Spark.

Die 2013 gegründete US-Gesellschaft hat 2018 einen Umsatz von 64,7 Mio. $ und einen Verlust von 78,8 Mio. $ erwirtschaftet. Sie hat eine zugelassene Therapie namens Luxturna gegen die Augenkrankheit Leber’sche kongenitale Amaurose. Die Rechte ausserhalb der USA sind an Novartis (NOVN 91.53 0.35%) auslizenziert. Insgesamt hatte Spark bei Roches Kaufankündigung an neun Therapien gearbeitet, drei davon befanden sich in der klinischen Entwicklung. Der Produktkandidat zur Behandlung der Bluterkrankheit vom Typ B ist an Pfizer (PFE 39.24 2.37%) auslizenziert. Dafür läuft eine Phase-III-Studie. Die Hämophilie Typ B kommt vier- bis achtmal seltener vor als Typ A. In den USA gibt es insgesamt etwa 20’000 Patienten, weltweit 400’000.

