Roche-Partner erreicht Ziele mit Coronapille nicht

Die antivirale Pille von Roche-Partner Atea hat das Hauptziel einer statistisch signifikanten Reduktion der Virenlast nicht erreicht. Sechzig mit Covid-19 infizierte Personen mit milden bis mittelschweren Symptomen, die (noch) nicht hospitalisiert werden mussten, hatten AT-527 erhalten. Darunter befanden sich wie in der vierzigköpfigen Placebo-Gruppe auch Geimpfte. Zwei Drittel der teilnehmenden Personen seien im Schnitt 37 Jahre alt gewesen, medizinisch nicht vorbelastet und hätten nur milde Symptome gehabt. Möglicherweise war die Latte zu hoch: Eine deutliche Virenreduktion bei Personen, bei denen die Virenlast mutmasslich ohnehin moderat blieb, war mit AT-527 nicht erreichbar. Eine deutliche Reduktion der Viren sei hingegen bei den Risikopatienten festgestellt worden. Allerdings stützt sich diese Beobachtung auf nur 21 Patienten. Atea macht keine Aussage, ob die Reduktion statistisch signifikant ist. Es werden auch keine Resultate unter Ausklammerung der Geimpften präsentiert. Anders als bei der Pille Molnupiravir von Merck & Co. mit Partner Ridgeback, die Anfang Monat die Hospitalisierungs- und Sterberaten bei Risikopatienten halbiert und für Euphorie gesorgt hat, haben Roche und Atea auf den Einsatz in der breiten Bevölkerung gehofft. Sie werden den Zielmarkt nun wohl eingrenzen müssen. Spannender wird es, wenn die beiden mehr Daten zur Wirkung von AT-527 bei Risikopatienten vorlegen. Das würde einen realistischeren Vergleich mit Molnupiravir ermöglichen. AT-527 ist nicht tot, kommt aber wahrscheinlich erst ein Jahr nach Molnupiravir und nur für Risikopatienten oder zumindest nur Ungeimpfte auf den Markt. Viele Anleger wenden sich heute enttäuscht ab, Roche verlieren fast 3%, Atea werden ins Bodenlose stürzen. Spekulativ veranlagte Investoren könnten bei Atea nun zugreifen. Meist erfahren solche Aktien schon in den Folgetagen eine Gegenreaktion. Sollte AT-527 die Wirkung bei Risikopatienten später bestätigen, liegt eine Vervielfachung des Einstandspreises drin.