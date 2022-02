Roche profitiert von starkem Diagnostik-Geschäft

Roche übertrifft die Erwartungen beim Umsatz leicht. Beide Divisionen, Pharmaceuticals und Diagnostics, liegen je rund 150 Mio. Fr. über der Konsensschätzung der Nachrichtenagentur AWP. Die Gewinnzahlen liegen jedoch durchs Band unter den Schätzungen. Noch weniger dürfte den Anlegern der verhaltene Ausblick gefallen. Roche schliesst einen stagnierenden Umsatz nicht aus. Im besten Fall werde er im tiefen einstelligen Prozentbereich wachsen. Der Kerngewinn pro Aktie wird gemäss der Vorgabe höchstens im mittleren einstelligen Prozentbereich zunehmen. Und das notabene trotz dem gewinnverdichtenden Effekt durch den Kauf und die anschliessende Vernichtung des Pakets an Inhaberaktien, das in den Händen von Novartis lag. Immerhin waren das gute 6% aller ausstehenden Titel. Kurz: Roche kündigt ein Jahr der Stagnation an. Das Wachstum der neuen Medikamente wird neutralisiert durch weitere Einbussen wegen der Konkurrenz von Nachahmerprodukten für Roches drei ehemals führende Krebsmedikamente. Das Unternehmen schätzt die Erosion auf 2,5 Mrd. Fr., nach 4,5 Mrd. Fr. im Jahr 2021. Dazu sollen Einbussen für das Geschäft mit Coronatests und -medikamenten von 2 Mrd. Fr. kommen. All das dürfte dem Aktienkurs in nächster Zeit zusetzen.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.