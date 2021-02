Roche spürt verschiedene Coronaeffekte

Roche hat geliefert. Aber die Schlüsselzahlen sind am unteren Ende der Prognosebandbreite ausgefallen. Die grössere Division, Pharma, wurde durch den pandemiebedingten Rückgang der Arztbesuche gebremst. Zudem war der negative Effekt von Nachahmerprodukten der drei Krebsmittel Avastin, Herceptin und Mabthera/Rituxan mit über 5 Mrd. Fr. grösser als angenommen. Anders als in den Vorjahren glichen neuere Produkte die Einbusse nicht aus. Demgegenüber profitierte die kleinere und auf Stufe Ebit weniger rentable Diagnostik von einem Boom der Nachfrage nach Covid-Testverfahren. Schliesslich drückte der starke Franken das Resultat ins Minus. Gleichwohl erhöht Roche die Dividende zum 34. Mal in Folge, jedoch etwas weniger als erwartet. Auch der freie Cashflow litt unter dem schwierigen Umfeld; er sank 35%. Mit einer Nettoverschuldung von knapp 2 Mrd. Fr. steht der Konzern finanziell gleichwohl ausgezeichnet da. Der Ausblick gleicht dem von Novartis: Umsatz- und Gewinnwachstum von 1 bis 5% in Lokalwährung. Über alles gesehen sind positive Überraschungen ausgeblieben. Der Markt könnte mit Abgaben reagieren.

