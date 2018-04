Roche startet stark

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.

Roche hat einen ausserordentlich starken Start ins Jahr erwischt, doch nicht alle Verkaufsergebnisse überzeugen. Der Konzern übertraf die Analystenerwartungen für das Umsatzwachstum klar um 2% – bei einem erwarteten Plus von 3%. Erfreulich war das Verkaufsplus beim Hauptwachstumsträger Ocrevus, einem Mittel zur Behandlung der Multiplen Sklerose, von dem 15% mehr abgesetzt wurden als erwartet. Die drei Multimilliardenumsatzbringer Avastin, Herceptin und Rituxan schnitten in der Summe besser ab als prognostiziert, wobei Rituxan mit einem Umsatzrückgang von 44% in Europa den Markteintritt biomedizinischer Nachahmerprodukte heftig zu spüren bekam. Es gibt einen weiteren Wermutstropfen: Der Hoffnungsträger in der Krebsimmuntherapie, Tecentriq, verkaufte sich 15% weniger als von Analysten erwartet. Gleichwohl kann das Management bereits jetzt seinen vorsichtigen Ausblick für das Gesamtjahr leicht anheben – stagnierende Konzernverkäufe schliesst es derzeit aus.