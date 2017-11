Roche-Tochter zieht angeblich gegen Pfizer vor Gericht

(AWP) Die Roche-Tochter Genentech geht offenbar gegen den Konkurrenten Pfizer (PFE 35.43 -0.31%) vor Gericht. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, versucht der Konzern per Gericht den Konkurrenten davon abzuhalten, ein Nachahmerprodukt für den Blockbuster Herceptin in den USA auf den Markt zu bringen. Dies gehe aus einer Klageschrift hervor, die beim Bundesgericht in Wilmington von Genentech eingereicht wurde.

Wie es in dem Bericht weiter heisst, wirft Genentech Pfizer vor, mit seiner Nachahmerversion 40 Patente von Roche (ROG 246.8 1.15%) zu verletzen. Gleichzeitig verlangt Roche eine Ausgleichszahlung für mögliche Umsatzeinbussen, sollte Pfizer sein Produkt auf den Markt bringen.