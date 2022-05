Roche-Tochter mit positiven Daten

Roche hat mit dem bispezifischen Antikörper Glofitamab gegen aggressiven Blutkrebs gute Studienresultate in einer Phase-II-Studie-Verlängerungsstudie erzielt. Im Juni werden die Daten zum möglichen Blockbuster erstmals an Fachkongressen vorgestellt. ... Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Abonnieren Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an