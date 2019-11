Roche übernimmt US-Biotech-Firma Promedior

(AWP) Der Pharmakonzern Roche (ROG 295.8 0.61%) und die US-amerikanische Biotechfirma Promedior haben eine Übernahmevereinbarung geschlossen. Der Kaufpreis beläuft sich auf 390 Mio. $ in bar, wie das Unternehmen mit Sitz in Lexington im Bundesstaat Massachusetts am Freitag mitteilte. Zudem sind Meilensteinzahlungen abhängig vom Fortgang der Medikamenten-Entwicklung und -Zulassung von bis zu 1 Mrd. $ vorgesehen.

Promedior entwickelt Medikamente zur Behandlung der Lungenkrankheit idiopathische pulmonale Fibrose (IPF). Die Krankheit führt zu einer irreversiblen Einschränkung der Lungenfunktion. Der Produktkandidat PRM-151 hat im laufenden Jahr von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Status «Therapiedurchbruch» (Breakthrough Therapy Designation) erhalten. Das Mittel habe in einer Phase-II-Studie eine Verbesserung der Lungenfunktion erreicht. Auch würde der therapeutische Einsatz bei anderen Fibrose-Arten geprüft.