Roche stellt Coronavirus-Antikörpertest für Moderna bereit

Seit Ausbruch der Coronakrise ist die Diagnostiksparte von Roche aus dem Schatten getreten - was von einem Marktführer auch zu erwarten ist. In der Zwischenzeit hat die Division des Pharmakonzerns mehrere Virustests auf den Markt gebracht. Nun hat sie mit dem US-Pharmaunternehmen Moderna, das in der Entwicklung eines Impfstoffs an vorderster Front mitkämpft, eine Kooperation beschlossen. Sie betrifft die Forschungsversuche von Moderna, weshalb der unmittelbare ökonomische Wert der Zusammenarbeit für Roche - und ein Einfluss auf den Börsenkurs - beschränkt ist. Ein Imagegewinn ist es allemal, falls das Roche-Gerät hilft, Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Impfschutz und Antikörperspiegel zu gewinnen.