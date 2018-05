Roche und Novartis auf FDA-Liste

(AWP) Die Schweizer Pharmakonzerne Roche (ROG 224 -0.97%), Novartis (NOVN 77.64 -0.18%) und Actelion finden sich auf einer Liste der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) wieder, die mögliche Behinderungen beim Zugang für Generikahersteller zu Marken-Medikamenten erfasst. Auf dieser Liste werden Meldungen an die FDA aufgeführt, die daraufhin von der Behörde näher geprüft werden, wie die FDA am Donnerstag mitteilt.

Hintergrund ist die Notwendigkeit für die Generikahersteller eine gewisse Anzahl Original-Medikamente erwerben zu müssen, um ihre Produkte in der Entwicklung mit den Original-Präparaten vergleichen zu können. Wird der Zugang zu den Medikamenten durch die Hersteller eingeschränkt oder behindert, können die Generika-Firmen eine entsprechende Meldung an die FDA machen.

Auf der Liste finden sich neben anderen Pharmafirmen auch Roche (Medikament Accutane), Novartis (Afinitor, Exjade, Tasigna, Zortress) und Actelion (Opsumit, Tracleer, Veletri, Zavesca) wieder.