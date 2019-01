Roche wächst wie versprochen

(AWP) Der Pharmakonzern Roche (ROG 262.45 1.96%) ist 2018 dank starker Neueinführungen weiter gewachsen. Damit ist es dem Konzern gelungen, die Umsatzeinbussen durch Nachahmerprodukte für seine Blockbuster mehr als auszugleichen. Den Aktionären winkt eine erneut erhöhte Dividende. Für 2019 hat sich Roche weiteres Wachstum zum Ziel gesetzt.

Unternehmenszahlen

in Mio. Fr. 2016 2017 2018 Umsatz 50'576 53'299 56'846 -Veränderung in % +5,0 +5,4 +7 Betriebsergebnis (Ebit) 14'069 13'003 14'769 – in % des Umsatzes 27,8 24,4 26,0 Betriebsergebnis (bereinigt) 18'420 19'012 20'505 - Veränderung in % +5,0 +3,2 +7,9 – in % des Umsatzes 36,4 35,7 36,1 Konzerngewinn 9576 8633 10'500 Konzerngewinn (bereinigt) 12'688 13'404 15'981 -Veränderung in % +7,2 +5,6 +19,2 Freier Cashflow 9130 13'420 14'811 Bilanz per 31.12. Bilanzsumme 76'819 76'676 78'517 Nettoverschuldung 13'248 6963 5'652 Eigenkapital 26'402 29'007 30'366 – in % der Bilanzsumme 34.0 38.0 38,7