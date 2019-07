Roches neue Medikamente wachsen stark

(AWP) Roche (ROG 269.45 2.14%) hat sich auch im ersten Halbjahr 2019 erfolgreich gegen den Einfluss von Biosimilars behauptet. Der Konzern hat bei Umsatz und Gewinn weiter zugelegt und seinen Ausblick ein zweites Mal in diesem Jahr erhöht.

Zu dem guten Abschneiden haben die zuletzt eingeführten Medikamente massgeblich beigetragen. «Etwa 90 Prozent unseres Wachstums in der Pharmasparte ist auf die neueren Produkte zurückzuführen», erklärte CEO Severin Schwan nach der Vorlage der Halbjahreszahlen am Donnerstag vor Journalisten.

Zudem konnten die Umsatzeinbussen der beiden wichtigen Blockbuster Herceptin und Mabthera/Rituxan durch starken Absatz in China teilweise abgefedert werden, wie Roche weiter mitteilte.

Damit ergab sich für den Konzern ein Umsatz für die ersten sechs Monate von 30,5 Mrd. Fr., ein Plus von 8%. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) betrug die Zunahme 9%.

Mit 24,2 Mrd. Fr. (+11%/+10% zu kWk) steuerte die grössere Pharmasparte den Löwenanteil zum Gesamtumsatz bei. Im Bereich Diagnostics lagen die Erlöse mit 6,3 Mrd. auf Vorjahresniveau.

Unternehmenszahlen

in Mio. Fr., 1. Sem. 2017 2018 2019 Umsatz 26344 28'111 30'469 -Veränderung in % +5,3 +6,7 +8,4 Kern-Betriebsergebnis Ebit 10135 11'162 12'363 – Veränderung in % +2,9 +10,1 +10,8 – in % des Umsatzes 38,5 39,7 40,6 Kern-Konzerngewinn 7187 8679 9896 -Veränderung in % +6,3 +20,8 +14,0 Freier Cashflow 5605 5966 5277 Bilanz per 30. Juni Bilanzsumme 71'848 78'175 80'194 Nettoverschuldung 14'180 11'736 8399 Eigenkapital 25'279 27'622 28'055 – in % der Bilanzsumme 35 35 35