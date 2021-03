Roches Tencentriq erreicht Ziele

Roche ist verspätet in den Markt für Immuntherapien eingestiegen. Vor allem Merck mit dem Mittel Keytruda machte Furore. Mit dem 2017 lancierten, in verschiedenen Krebsimmuntherapien eingesetzten Mittel Tecentriq gelingt es dem Basler Pharma- und Diagnostikkonzern aber zunehmend, in einzelnen Indikationen nach vorn zu gelangen. Das anfänglich im Markt unterschätzte Tecentriq war im vergangenen Jahr mit einem Umsatz von 2,7 Mrd. Fr. (+55% im Vergleich zu 2019) bereits das siebtgrösste Medikament von Roche. Noch nie hatte das Unternehmen ein derart breites Entwicklungsprogramm für ein einzelnes Medikament. In der jüngsten Phase-III-Studie nun hat das Mittel den primären Endpunkt, die krankheitsfreie Überlebensrate, in einer adjuvanten Behandlung von Lungenkrebs im Frühstadium erreicht. Adjuvant bedeutet, dass Tecentriq das Risiko eines Wiederausbruchs der Krankheit nach einer Operation minimieren sollte. Der Sektoranalyst von Mirabaud Securities wertet die Resultate als «Durchbruch in der Medizin», Vontobel als «sehr gute Nachricht für die Patienten, aber auch für Roche». Finanzanalysten stuften das bisherige Umsatzpotenzial von Tecentriq auf 5,5 bis 6 Mrd. Fr. ein – möglicherweise zu niedrig.