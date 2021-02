Römische Machtkämpfe

Demokratie baut auf dem Grundsatz auf, dass politische Macht nur für begrenzte Zeit vergeben wird. Auf diese Weise, so formulierte es der Philosoph Karl Popper, habe jede Regierung einen starken Anreiz, sich so zu verhalten, dass man mit ihr zufrieden sei, denn man könne sie wieder abwählen. Italiens politische Realität scheint dieses Prinzip ad absurdum zu führen. Die Exekutiven sind extrem kurz im Amt, und trotzdem (oder deswegen) ist die Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der politischen Leistung der von ihr Gewählten gross.

Die jüngste Regierungskrise, in die das Land vor zwei Wochen getaumelt ist, zählt zu den eklatantesten Beispielen für das verantwortungslose politische Gebaren, von dem die meisten Italiener genug haben. Sie bestätigt zudem die Vorurteile vieler Beobachter im Ausland, für die Italien nicht nur die am meisten verschuldete, sondern auch die am wenigsten regierbare Nation im Euroraum ist, mit Implikationen für die Währungsunion selbst.

Renzis Befreiungsschlag

Unüberbrückbare inhaltliche Differenzen mit den übrigen Regierungspartnern hätten ihn dazu bewogen, die beiden Ministerinnen seiner Partei «Italia Viva» (IV) aus der Regierung abzuziehen, erklärte Matteo Renzi vor zwei Wochen gegenüber der Presse. Kurz davor war es zum Eklat im Kabinett gekommen. Es war nicht der erste Streit in der Koalitionsregierung, in der IV als Minipartner der entscheidende Mehrheitsbeschaffer im Senat und damit unverzichtbar war. Einen offenen Bruch hatte jedoch niemand für möglich gehalten, allein schon wegen der politischen Prioritäten. Abgesehen vom Kampf gegen Covid und der Organisation der Impfkampagne muss Italien als wichtigster Empfänger des EU-Wiederaufbaufonds den Einsatz der Gelder planen und organisieren.

Renzi nannte mehrere Gründe für seinen Überraschungscoup. Erstens, die strikte Weigerung des Koalitionspartners Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), einer günstigen staatlichen Zwischenfinanzierung durch den Eurorettungsschirm ESM zuzustimmen. Zweitens, eine von M5S angeführte Justizreform, die die Abschaffung der Verjährungsfrist vorsieht. Drittens, das Fehlen eines marktwirtschaftlichen Ansatzes in der Wirtschaftspolitik. Und viertens die Tatsache, dass Premier Conte die Bedenken von IV nicht ernst nehme. Die ersten drei Punkte sind nur Scheinargumente, die einen Bruch nicht rechtfertigen, doch der vierte Grund trifft ins Schwarze – Conte ignorierte Renzi tatsächlich. Vor allem deshalb, weil die Minipartei in den Meinungsumfragen seit Monaten Terrain einbüsst, und je mehr die Öffentlichkeit sie übersah, umso mehr verlor sie auch am Kabinettstisch an Einfluss.

An dieser Stelle lohnt es sich, einige Jahre zurückzublicken. Nach den Parlamentswahlen 2018 hatte die Anti-Euro/Anti-Establishment-Protestbewegung M5S mit der nationalistischen Lega eine Regierung gebildet und den parteilosen Juraprofessor Conte als Premierminister in die Politik geholt. Die Regierung brach bald auseinander. M5S und die Sozialdemokraten (Partito Democratico, PD) rauften sich im September 2019 zu einer Koalition zusammen, mit dem gleichen Premier an der Spitze. Matteo Renzi, der 2016 mit einer taktisch ungeschickt platzierten Volksbefragung seinen Sitz als Premierminister und PD-Vorsitzender verloren hatte und für ein gutes Jahr ganz von der politischen Bühne verschwunden war, witterte eine Gelegenheit. Zusammen mit einigen Getreuen spaltete er sich im September 2019 vom PD ab und gründete die Partei IV, die ebenfalls der Regierung beitrat. IV sollte das in Italiens politischer Landschaft verwaiste Zentrum besetzen und künftig stärken.

Der Plan ging nicht auf. Populär ist heute der aktuelle Premierminister, aber nicht sein Vorvorgänger Renzi. Conte wiederum trägt sich selbst mit dem Gedanken, eine eigene Partei zu gründen. Sie wäre ebenfalls in der Mitte angesiedelt, dort also, wo Renzis Ambitionen liegen. Conte aus dem Amt zu werfen, bedeutet, den schärfsten Konkurrenten im Kampf um das Zentrum zu schwächen. So ergibt Renzis Auszug aus der Regierung einen Sinn.

Seine Taktik hinterlässt einen politischen Scherbenhaufen. Conte versuchte, die fehlenden IV-Stimmen im Senat durch Senatoren aus anderen Fraktionen und Unabhängige zu ersetzen. Aber das gelang nicht. Auch nach den Sondierungsgesprächen des Staatspräsidenten Sergio Mattarella, die bis Freitag dauerten, zeichnet sich keine einfache Lösung ab. Der Chef der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico (M5S), soll nun bis Dienstag ausloten, ob und unter welchen Bedingungen die bisherige Koalition doch bereit ist, weiter zu regieren. Ohne Renzi wird es kaum gehen, denn sonst fehlen die Stimmen zu einer Parlamentsmehrheit, eher schon ohne Conte.

Der Druck, sich irgendwie zu einigen, ist gross, denn Neuwahlen lehnen fast alle Beteiligten ab. M5S fürchtet ein Debakel, IV ebenfalls und der PD weiss, dass er mit seinen Partnern keine linke Mehrheit erreichen wird. Das rechte Lager dürfte zwar siegen, doch die Lega würde voraussichtlich an Stärke gegenüber den weiter rechts positionierten Fratelli d’Italia einbüssen, weshalb Lega-Chef Matteo Salvini Neuwahlen zwar laut fordert, insgeheim den Zeitpunkt jedoch für ungünstig hält. Berlusconis kleine Zentrumspartei wiederum hat sogar bereits Signale gesendet, sich an einer breit gefassten Neuauflage der gestrandeten Exekutive – einer Regierung der nationalen Einheit – beteiligen zu wollen. Aber das dürfte der Protestbewegung M5S zu weit gehen, war sie doch einst entstanden, um Politikern wie dem früheren Bunga-Bunga-Premier das Handwerk zu legen und nicht, um gemeinsam mit ihnen zu regieren.

Aussenpolitischer Schaden

Im römischen Machtpoker ist aber selbst das nicht undenkbar. M5S hat sich bereits an anderer Stelle als sehr pragmatisch erwiesen. So verhalf die Bewegung mit ihren Stimmen im EU-Parlament 2019 Ursula von der Leyen zur Wahl zur Präsidentin der Europäischen Kommission. Kurz zuvor hatte M5S noch für den Austritt Italiens aus dem Euro gekämpft.

Die Politik wird sich wieder zusammenraufen. Aber die neue Regierung wird schwächer sein als die alte. Das Gegenteil wäre erforderlich, denn Italiens Wirtschaft steht ein schwieriges Halbjahr bevor. Das Bruttoinlandprodukt ist vergangenes Jahr 9% eingebrochen, viel mehr als in den meisten europäischen Ländern, und soeben hat der Internationale Währungsfonds seine Prognosen für die Erholung zurückgestuft. Ende März läuft das Entlassungsverbot aus, das Arbeitnehmer in der Covid-Krise schützte. Dann wird die wirtschaftliche Misere, die das Virus verursacht hat, wirklich sichtbar.

Die Finanzmärkte scheinen von den Risiken keine Notiz zu nehmen. Der Renditeaufschlag italienischer Staatsanleihen gegenüber deutschen bewegt sich kaum, während er sich in vergangenen Regierungskrisen rasch verdoppelt hatte. Offenbar gelingt es der Europäischen Zentralbank, mit ihren systematischen Anleihenkäufen die Zinsen niedrig zu halten.

Dafür wiegt der aussenpolitische Schaden umso schwerer. Die EU hat sich mit dem 750 Mrd. € schweren Wiederaufbaufonds weit aus dem Fenster gelehnt. Erstmals wird ein Investitionsprojekt dieser Grössenordnung zugunsten einzelner Mitgliedstaaten mit Gemeinschaftsanleihen finanziert. Über 200 Mrd. € werden nach Italien fliessen, mehr als in jedes andere Land. Dass die Mittel tatsächlich für Investitionen in die Zukunft und ein höheres langfristige Wachstumspotenzial eingesetzt werden, ist daher nicht nur für Italien wichtig, um der Welt zu beweisen, dass das Land doch ein attraktiver Investitionsstandort ist. Der Erfolg ist auch für Brüssel von grösster Relevanz, um diejenigen EU-Mitgliedstaaten, die solchen Milliardenhilfen und der Lancierung von Eurobonds skeptisch gegenüberstehen, in Schach zu halten. Renzis Machtpoker hat den Vertrauensvorschuss für Italien nun erst einmal zerstört.