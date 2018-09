Rohölpreis nimmt Kurs auf 100 $

Der Ölpreis steigt und steigt. Mittlerweile kostet ein Fass der Sorte Brent wieder rund 82 $ – so viel wie letztmals im Herbst 2014 und über 20% mehr als noch zum Jahresanfang. Der Anstieg sorgt im Markt bereits für Nervosität und Spekulationen, Rohöl könne schon bald die 100-$-Marke durchbrechen.

Am Dienstag forderte sogar US-Präsident Donald Trump in seiner Rede vor der Uno-Vollversammlung die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) auf, etwas gegen die hohen Notierungen zu unternehmen. Bislang stösst Trump bei der erweiterten Opec, zu der auch Russland gehört, jedoch auf taube Ohren: An ihrem Treffen vom vergangenen Sonntag hatte die Gruppe beschlossen, die Produktion vorerst nicht auszuweiten. Diese Entscheidung verlieh dem Ölpreis zum Wochenbeginn zusätzlichen Schub.