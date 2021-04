Romande Energie überzeugt nur auf den ersten Blick

Romande Energie hat ein durchzogenes Jahr hinter sich. Auf den ersten Blick sieht das Zahlenset zwar rosig aus; auf allen Stufen der Erfolgsrechnung resultierte ein Plus (vgl. Tabelle). Beim Umsatz wurde der Vergleichswert des Vorjahres allerdings deutlich nach unten korrigiert aufgrund der angepassten Verrechnung von Steuern. Zudem fliesst in den Umsatz 2020 der Erlös aus dem Verkauf eines Grundstücks ein. Der Einmaleffekt beläuft sich auf immerhin 18 Mio. Fr.

Die deutliche Steigerung des Gewinns hängt auch mit der Beteiligung an der EOS Holding zusammen, die ihrerseits an Alpiq beteiligt ist. Letztere schrieb 2020 einen Reingewinn von 110 Mio. Fr., nach einem Verlust von 268 Mio. Fr. im Vorjahr. Bei Romande Energie macht das unter dem Strich eine Verbesserung um 20 Mio. Fr. aus, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Stromnachfrage ging zurück

In den Zahlen der einzelnen Sparten zeigen sich die Schwierigkeiten: In der grössten Sparte Energie ging der Ebit um ein Drittel zurück. Der Erlös kam aufgrund der Coronapandemie unter Druck. Zwar stieg der Stromverbrauch in Privathaushalten, wodurch Romande Energie im regulierten Bereich 7,3 Gigawattstunden Strom mehr verkaufen konnte. Im Kundensegment ab 100'000 Kilowattstunden ging der Verbrauch jedoch um 73 Gigawattstunden zurück. Erschwerend kamen höhere Beschaffungskosten hinzu. Das Geschäftsfeld Netze war naturgemäss stabil. Die Dienstleistungen fielen auf Stufe Ebit in die Verlustzone.