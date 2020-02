Rot muss er sein

Hat Max Frisch bei seinem Rivalen Friedrich Dürrenmatt abgeschrieben? Die Geliebte des Titelhelden Walter Faber in Frischs grossem Roman «Homo Faber» (1957) fährt einen Studebaker: «Tomatenrot nach ihrer Meinung, Himbeerrot nach meiner Meinung.» Alfredo Traps, Hauptgestalt in Dürrenmatts glänzender Erzählung «Die Panne» (1955), prahlt damit, einen «Studebaker, rotlackiertes Extramodell», zu steuern. Welches Modell genau den beiden Granden der Schweizer Nachkriegsbelletristik deutscher Sprache vorschwebte – Commander? Starliner? Speedster? –, ist nicht verbürgt. Die stromlinienförmigen Studebakers waren in den frühen Fünfzigerjahren en vogue. Doch nicht viel länger; schon in den Sechzigern musste die Produktion eingestellt werden: das Ende einer langen Tradition des Fahrzeugbaus unter dem Namen der Familie Studebaker.

Zur Serie «Nonvaleur» basiert auf der Sammlung Schweizer Finanzmuseum der SIX Group. Nummer 141.

Die ersten Staudenbeckers waren im 18. Jahrhundert aus Deutschland nach Amerika ausgewandert. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts baute die Studebaker Wagon Company Fuhrwerke, etwa die legendären Conestoga-Planwagen, in denen die Siedler westwärts zuckelten. Während des Sezessionskriegs (1861–1865) belieferte Studebaker die Unionsarmee. In den 1870er Jahren bezeichnete sich das Unternehmen als den grössten Kutschenund Fuhrwerkbauer der Welt. Kurz vor der Jahrhundertwende stieg Studebaker in die Herstellung von Motorfahrzeugen ein – zu Beginn, der Zeit voraus, mit elektrischem Antrieb. Was bleibt, ist das Studebaker National Museum in South Bend, Indiana. Sollte Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg («Mayor Pete») dieses Jahr US-Präsident werden, dürfte der Besucherandrang steigen.