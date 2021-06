RTL verkauft Belgien-Geschäft

(Reuters) Nach Frankreich und den Niederlanden sortiert RTL nun auch sein Belgien-Geschäft neu. Der europäische Fernsehsender verkauft RTL Belgium für 250 Mio. € an die belgischen Medienfirmen DPG Media und Groupe Rossel, wie der Konzern am Montag mitteilte. Der Deal soll im Schlussquartal 2021 über die Bühne gehen. Die RTL Group war 33 Jahre Mehrheitseigentümer bei RTL Belgien, bevor sie die Einheit im Dezember 2020 komplett übernahm. RTL Belgium umfasst die Fernsehsender RTL-TVI, Club RTL and Plug RTL, die Radiosender Bel RTL, Radio Contact sowie den Digitalsender Mint und den Streamingdienst RTL Play.