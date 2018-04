Ruben Lehmann: In den Hightech-Fussstapfen des Vaters

Der Vater von Ruben Lehmann hat die Schweizer Handygeschichte geprägt. Und der Sohn schickt sich nun an, Smartphonegeschichte zu schreiben. Ob das jedoch gelingt, ist noch offen: Es hängt ab von Nokia. Von 1989 an war die kleine Autronic, die erst der Vater führte, jetzt der Sohn, im ebenso kleinen Zweidlen im Zürcher Unterland die Generalvertretung für Nokia-Handys hierzulande. Lange lief das gut. Doch die finnische Nokia verpasste die Entwicklung hin zu Smartphones, die Mobilsparte wurde von Microsoft geschluckt und eingedampft. Kürzlich haben sich einige Ex-Nokianer die Rechte an der Marke «Nokia» gesichert. Und Lehmann ist es gelungen, wieder einen Exklusivvertrag für den Vertrieb von Nokia-Smartphones in der Schweiz auszuhandeln. Doch der Markt ist inzwischen hart umkämpft.

