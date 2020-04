Rudolf Hadorn: Er schaffte es zweimal von unten nach oben

Wer sich nicht verändert, wird verändert – so lässt sich Rudolf Hadorns Wirken als Finanzchef und CEO mehrerer Unternehmen zusammenfassen. Nach 13 Jahren an der Spitze von Gurit steht der 57-Jährige vor dem nächsten grossen Schritt: Mit dem Wechsel in den Verwaltungsrat will Hadorn seine Zeit im operativen Management nach insgesamt mehr als 30 Jahren beenden.

Am Thunersee in «bescheidenen Verhältnissen» aufgewachsen – die Eltern waren im landwirtschaftlichen Bereich tätig –, stieg er nach dem Studium an der Hochschule St. Gallen bei GM Europa ein. Bald übernahm Hadorn internationale Rollen, war mit 33 CFO vom GM in Ungarn und Südosteuropa. «Der rote Faden war immer, neue Strukturen aufzubauen oder unter Zeitdruck bestehende zu transformieren.»