Rückschlag für Gentherapie mit Roche-Beteiligung

Am Freitag wurde wieder einmal deutlich, wie brutal die Biotech-Welt ist. Das US-Unternehmen Sarepta hat bekannt gegeben, dass die Phase-II-Studie für seine Gentherapie zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) gemäss einem Zwischenresultat das Hauptziel verfehlt hat. Die vom erblichen Muskelschwund betroffenen Knaben hatten ihre Muskelfunktion nach einem Jahr nicht verbessert verglichen mit denen, die ein Placebo erhalten hatten. Binnen Minuten stürzte die Aktie auf die Hälfte des Vortagesschlusskurses ab. Am Montag erholten sich Sarepta in den ersten Handelsstunden immerhin um 10%.

Die Valoren der Lizenzpartnerin Roche dagegen zeigen sich bis anhin robust. Sie hatten am Freitag im allgemein euphorischen Aktienhandel 1,8% zugelegt. Und am Montag lagen die Titel an der Spitze des Leitindex SMI, mit einem Plus von 3,7%. Dabei dürfte auf den Pharmakonzern ein grösserer Abschreiber zukommen, hatte er doch vor gut einem Jahr 750 Mio. $ Cash für die Rechte an der Gentherapie SRP-9001 bezahlt und zusätzlich für 400 Mio. $ Sarepta-Aktien zu einem Aufpreis erworben. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an