Relief stürzen nach Rückschlag ab

Relief erhält für ihr Zyesami (zuvor RLF-100 oder Aviptadil) keine Notfallzulassung in den USA. Damit war aber auch nicht zu rechnen. Denn Relief hat nur die Daten aus einer nicht regulären Studie mit schwer kranken Patienten eingereicht, die das Mittel als letzte Hoffnung erhalten hatten. In den vergangenen Monaten ist die US-Gesundheitsbehörde FDA auch etwas zurückhaltender geworden. Zuvor hatte sie eine Notfallzulassung für das umstrittene Hydroxychloroquin zurückziehen müssen. Auch das antivirale Remdesivir, das sie freigegeben hatte, erschien in späteren Studien wenig wirksam. Im Fall von Relief Therapeutics und ihrem Entwicklungspartner NeuroRx werden ausserdem schon bald Resultate aus der wissenschaftlichen Phase-II/III-Studie erwartet. Das hat die Behörde möglicherweise als zusätzlichen Grund für ein Zuwarten gesehen. Es verzögert die mögliche Notfallzulassung höchstens zwei, drei Monate. Nachdenklicher stimmt aber die erneut fragwürdige Kommunikationspolitik des Unternehmens. Denn Relief hatte bereits am 7. Dezember bekannt gegeben, sie habe das Ziel von 165 Studienteilnehmern erreicht. Nun teilt sie erneut mit, sie habe alle Patienten rekrutiert. Sie hatte damals zwar erwähnt, es würden weitere Patienten rekrutiert, um umfassendere Sicherheitsdaten zu gewinnen. Dennoch scheint es, also ob erst mit der heutigen Kommunikation wirklich alle nötigen Patienten rekrutiert worden sind. Zuvor hatte Relief im Rahmen der ausserordentlichen GV den Rücktritt des Vertreters von Hauptaktionär GEM Global Yield Fund aus dem Verwaltungsrat vermeldet. Ausserdem habe der im Juli gewählte Vizepräsident seine «Nomination» nicht angenommen. Auch diese beiden News kamen aus heiterem Himmel. All das ist nicht sehr vertrauenserweckend und sollte vor allem Kleinanleger zur Vorsicht mahnen.