Frust und Freude für Roche

Die festeren Roche-Kurse von gestern waren von kurzer Dauer. Heute gaben sie ebenso deutlich nach. Zwar hat der Pharma- und Diagnostikkonzern diesen Morgen eine weitere positive Meldung zur Zusammenarbeit mit dem US-Biotech-Unternehmen Regeneron veröffentlicht. Eine Phase-III-Studie hat ergeben, dass eine Kombination von Casirivimab und Imdevimab das Risiko von Hospitalisierung und Tod nach einer Coronainfektion 70% senkt. Finanzanalysten hatten bislang für Roche nur limitierte Einnahmen aus der Kooperation erwartet. Doch Roche wird gemäss Abmachung immerhin zu 40 bis 50% am global erreichten Bruttogewinn partizipieren. Das könnte wenn nicht dieses, so nächstes Jahr mehr als 1 Mrd. Fr. in ihre Kasse spülen. Die neuste Meldung über den Antikörper-Cocktail dürfte mehr Bestellungen auslösen, auch ausserhalb der USA. Als offenbar stärker kursrelevant angesehen wurde an der Börse jedoch eine Meldung vom Vorabend, wonach Roche eine Studie zur Hirnnervenkrankheit Huntington abgebrochen habe. Das Mittel Tominersen hatte in den Projektionen der Finanzanalysten Blockbusterpotenzial zugesprochen erhalten, allerdings – wie sich jetzt gezeigt hat, zu Recht – mit einem hohen Risikoabschlag verbunden. So hat Vontobel das Kursziel für den Roche-Bon bloss 5 auf 395 Fr. reduziert. Für Patienten, die an der seltenen, aber zerstörerischen Huntington-Krankheit leiden, ist der Abbruch indessen eine sehr schlechte Nachricht, da es bislang keine zugelassene Behandlungsmethode gibt.