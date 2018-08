Swiss Re bei Brückeneinsturz in Genua in der Pflicht

(Reuters/TH) Der Einsturz der Autobahnbrücke im italienischen Genua könnte den Rückversicherer Swiss Re (SREN 86.72 -0.89%) teuer zu stehen kommen. «Wir sind eine der wichtigsten Versicherungsgesellschaften von Autostrade per l’Italia», sagte eine Sprecherin des Schweizer Unternehmens am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. «Wir können aber keine Details einzelner Versicherungsverträge oder Kommentare zur Deckung bekanntgeben, die wir unseren Kunden bieten.»

Swiss Re ist über die Sparte Corporate Solutions involviert, die im Wettbewerb mit grossen Erstversicherern wie Allianz (ALV 184.24 -0.88%) oder Zurich steht. Das Schweizer Unternehmen bestätigt, mit dem Kunden für die Klärung der Ursache zusammenzuarbeiten und ihn auch bei der Bewältigung der Auswirkungen dieses tragischen Ereignisses auf die Opfer und ihre Familien zu unterstützen.

Am Dienstag war bei Genua eine Autobahnbrücke eingestürzt, es gab mindestens 38 Tote. Atlantia (ATL 19.345 4.37%), die Muttergesellschaft der Autobahnbetreiberfirma Autostrade, ist an der Mailänder Börse kotiert. Die Industriellenfamilie Benetton hält einen Anteil von 30% des Kapitals. Das Unternehmen besitzt 88 Prozent am grössten Betreiber mautpflichtiger Strassen in Italien.