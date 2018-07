Ruhe um «Chinas Traum»

Präsident Xi Jinping legte im vergangenen Oktober am 19. Kongress der Kommunistischen Partei Chinas eine grandiose Vision vor. Das aufstrebende Schwellenland soll bis 2025 im Rahmen der laufenden «Made in China»-Kampagne in den verarbeitenden Industrien zur Weltspitze aufrücken. Darüber hinaus soll China bereits 10 Jahre danach eine führende innovative Volkswirtschaft sein, um dann bis 2050 den Status einer globalen Supermacht erlangt zu haben.

Mit seiner mehr als drei Stunden dauernden Rede wollte Xi wohl nicht nur sein Volk zu grösseren Leistungen anspornen, sondern auch seinen innerparteilichen Gegnern zeigen, dass er wirtschaftlich und politisch alles unter Kontrolle hat. Der Machthaber hat dabei wohl weniger an die Wirkung gedacht, die sein – wie er ihn nannte – «Chinesischer Traum» im Ausland haben würde. Dasselbe trifft auf die chinesischen Medien zu, die während Wochen Xis Kampfaufruf auf allen Kanälen im Land wiederholten. Angesichts des an Intensität gewinnenden Handelsstreits mit den USA ist es auf Anordnung der Obrigkeit seit einigen Wochen ruhiger um «Made in China» geworden.

Es ist durchaus wünschenswert, dass China seinen Status als Schwellenland hinter sich lässt, bedeutet das doch auch einen besseren Lebensstandard für die 1,3 Milliarden Chinesen. Die damit verbunden steigende Nachfrage kann ebenso positiv für die Weltwirtschaft sein wie der intensivere globale Wettbewerb, der von leistungsfähigen chinesischen Unternehmen ausgehen kann. Doch diese Rechnung geht nur dann auf, wenn sich China mit dem Verweis auf den tieferen Entwicklungsstand nicht mehr weiter über Regeln hinwegsetzt, die für hochentwickelte Staaten gelten.

Der Ruf nach mehr Reziprozität ist nicht nur in den USA, sondern weltweit lauter geworden. Das scheint auch Peking verstanden zu haben, hat es doch in den vergangenen Monaten – wohl gerade auch wegen dem stärker gewordenen Druck der USA – die weitere Öffnung des Finanz- oder des Automarktes gegenüber dem Ausland angekündigt. Es wird sich aber erst in der Umsetzung dieser Versprechen zeigen, ob es sich dabei um ein taktisches Manöver handelt oder ob China wirklich bereit ist, mehr Marktwirtschaft zuzulassen.

Sicher ist jedoch, dass China dank seinem Status als Schwellenland gegenüber reiferen Volkswirtschaften Vorteile geniesst. So etwa in der Welthandelsorganisation. Lange konnte China ausländische Direktinvestitionen vom Technologietransfer abhängig machen oder ausländische Anbieter vom öffentlichen Beschaffungswesen ausschliessen. Zudem konnten einheimische Unternehmen weitgehend ungehindert ausländische Firmen übernehmen, während dasselbe in umgekehrter Richtung kaum möglich ist.

Xi ist mit seiner grandiosen Vision eines modernen China unter Zugzwang geraten, den wirtschaftlichen Reformprozess schneller voranzutreiben, als ihm wohl lieb ist. Daran können auch die zur Zurückhaltung angewiesenen chinesischen Medien nichts ändern.