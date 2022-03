Russische Aktien warten auf den freien Fall

Noch verschliesst sich Moskau der Realität. Seit Anfang Woche ist die russische Börse MICEX geschlossen. Der Grund ist klar. Nach den von den USA und Europa ergriffenen Sanktionen aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine stehen russische Unternehmen vor grossen Herausforderungen.

Was Besitzer von russischen Aktien erwartet, wenn die Börse in Moskau dereinst wieder öffnet, ist ein Absturz sondergleichen. Darauf deutet die Entwicklung des Dow Jones Russia GDR. Dieser Index bildet die in London gehandelten Global Depositary Receipts (GDR) ab. Das sind Zertifikate auf an anderen Börsen gehandelte Aktien, in diesem Fall auf russische Unternehmen.