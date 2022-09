Russische Bahnservice-Gesellschaft schweigt über Zukunftspläne

An der Rigistrasse 2, einer der besten Adressen Zugs, direkt am See, befindet sich ein unauffälliges Bürogebäude aus Backstein. Auf den Klingelschildern stehen viele Unternehmen. Eines davon: TMH International. TMH steht für Transmash Holding. Das russische Unternehmen ist der viertgrösste Hersteller von Schienenfahrzeugen, ein direkter Konkurrent von Stadler Rail.

TMH International ist ein Tochterunternehmen dieses russischen Zugbauers. Sie versucht vom Hauptsitz in Zug aus Wartungsverträge für Züge ausserhalb Russlands zu ergattern. Mit einigen Erfolgen: So setzten sich die Russen in einem aufsehenerregenden Fall gegen Stadler Rail durch.

Der britische Bahnbetreiber Go-Ahead hatte für eine Bahnlinie in Bayern zweiundzwanzig Triebzüge bei Stadler bestellt. Mit dem Service dieser Fahrzeuge beauftragte er jedoch nicht Stadler, sondern TMH International. Sehr zum Ärger von Stadler, die russische Industriespionage befürchtete.

Unterdessen konnten sich die Parteien einigen. Stadler hat Zusicherungen zum Schutz ihrer Betriebsgeheimnisse erhalten. TMH International wartet die Stadler-Züge in einer Werkstatt im bayerischen Langweid. «Zu unserer vollsten Zufriedenheit», wie eine Sprecherin von Go-Ahead sagt.