Russische Strategie in Jominis Geist

Seit Wochen verschiebt die russische Generalität massenhaft Kräfte an die russische und an die belarussische Grenze. Sie konzentriert gewaltige, bestens ausgerüstete und versorgte Einheiten an optimalen Ausgangspunkten: zum Stoss auf Kiew und weitere vorrangige Ziele. Auf diese Weise stellen die Russen von vornherein sicher, dass sie mit einer energischen Offensive und geballten Kräften die weit unterlegene ukrainische Armee schnell schlagen werden, sofern und sobald der Kreml den Angriff befiehlt.

Das ist ganz im Geist eines legendären Schweizer Strategietheoretikers, der zu den Klassikern seines düsteren Metiers gehört: Antoine-Henri Jomini. Auf Jominis Bestreben hin war 1832 in St. Petersburg eine kaiserliche Militärakademie eröffnet worden. Die Lektüre von Jomini gehört dort, wie auch in West Point und anderen grossen Offiziersschulen, zum Curriculum; oft wird er mit dem bekannteren General von Clausewitz verglichen; der Preusse gilt als der politischere Kriegsphilosoph, Jomini als der handfeste operative Denker.

Ein Porträt Jominis hängt im Petersburger Winterpalast: das einzige eines früher französischen Generals, eines Chefs der napoleonischen Invasoren. Wie kam es zu dieser eigenwilligen Karriere?

Von Payerne nach Paris

Jomini wurde 1779 in Payerne geboren, heute in der Waadt, damals bernisch. Seine wohlbestallten Eltern schickten ihn zunächst nach Aarau und Basel, später nach Paris – landestypisch zur Ausbildung in Handel und Bankwesen. Doch der Krämer wollte Krieger werden; Strategie war seine Leidenschaft, und er eignete sich autodidaktisch umfassendes Wissen an.

Die Französische Revolution ermöglichte ihm den Ausbruch aus der Studierstube und den Einzug in die Planungsstäbe. 1798 kehrte er in die Heimat zurück und wurde Adjutant des Kriegsministers der kurzlebigen Helvetischen Republik. Doch der eidgenössische Gestaltungs­rahmen war ihm bald zu eng. 1801 zog Jomini wieder Paris und schloss sich Marschall Michel Ney an; dieser berüchtigte Haudegen erkannte Jominis Brillanz, die damals in die umfängliche Schrift «Traité de grande tactique» einfloss.

Als Neys persönlicher Adjutant kam Jomini in Berührung mit Napoleon, der ihn in der Vorbereitung seiner Feldzüge fortan konsultierte. Freilich hörte der korsische nicht immer auf den schweizerischen Parvenü (der eine wurde Kaiser, der andere Baron) – sonst hätte Napoleon Russland nicht überfallen. Jomini nämlich, der sich eingehend mit Fragen der Logistik befasste, dem Bewegen und Versorgen von Armeen, dem Einrichten von Kommunikationslinien, hatte früh gewarnt, dass dieser Krieg unmöglich zu gewinnen sei.

Strategie, das war für Jomini die Transmission von der Politik zur Taktik: vom Entscheid der Staatsmänner, damals der gekrönten und (im Falle seines Chefs) selbstgekrönten Häupter, gegen wen Krieg zu führen sei, zu den Entscheiden der Troupiers auf dem Schlachtgelände, wie der Kampf zu führen sei. Jomini entwarf den Krieg auf der Landkarte und zeichnete ein, wo angesetzt wird und wie im definierten Operationsraum vorzugehen ist.

Die kartografischen Versuche, dieser Tage den russisch-belarussischen Truppenaufmarsch in den Medien darzustellen, gemahnen durchaus an Jomini: an den postulierten massiven Zusammenzug von Truppen an den entscheidenden Punkten, um zum souverän gewählten Zeitpunkt überwältigend loszuschlagen und zügig die Kommunikationslinien des Feindes zu durchbrechen.

Im aktuellen Fall ist zu berücksichtigen, dass die Ukraine gleich von drei Seiten her attackiert würde: von Norden, Osten und, übers Meer, von Süden; vielleicht gar aus dem Satellitenstaatsgebilde Transnistrien von Westen her. Rückzugsmöglichkeiten bestünden für noch intakte Einheiten höchstens Richtung Westen, an die Nato-Aussengrenze. Nicht auszuschliessen, dass sich ukrainische Verbände in Polen internieren liessen, wie 1871 die ­geschlagene französische Armée de l’Est unter General Bourbaki in der Schweiz.

Von Napoleon zu Alexander

Wie aber kam Jomini überhaupt zu russischen Ehren? Aus französischer Sicht wäre er, ohne Wenn und Aber, als Verräter zu bezeichnen. Ein vorgesetzter General blockierte Jominis ersehnte weitere Beförderung, denn schon 1810 hatte der Zar ihm ein Angebot gemacht; er war somit suspekt, ein unsicherer Kantonist. Dennoch zog Jomini in Napoleons Treck nach Russland und wurde Gouverneur von Wilna und Smolensk, mit dem Auftrag, die Logistik der Grande Armée zu organisieren. Nach Napoleons Russland-Debakel stand Jomini endgültig nicht mehr in der Gunst der Heeresleitung.

So wechselte er, damals für unzufriedene hohe Chargen nicht unüblich, die Seiten. Nach dem Tenuewechsel diente er dem Zaren Alexander I. als Adjutant im Rang eines Generalleutnants. Jomini nahm 1813 im russischen Stab an der Völkerschlacht bei Leipzig teil. Dort erlitt Napoleon die vorentscheidende Niederlage. 1815 folgte dann, gegen die Briten und die Preussen, die entscheidende in Waterloo.

Jomini hatte ob alledem seine alte ­Heimat nicht vergessen. Im Umfeld des Wiener Kongresses, der Europa nach den Koalitionskriegen neu ordnete, setzte er sich beim federführenden österreichischen Staatsmann Fürst Metternich und beim Zaren für die Wahrung der schweizerischen Neutralität ein.

Jomini blieb in den Diensten Alexanders I., dann Nikolaus I., er unterwies den Zarewitsch, den späteren Alexander II., und verfasste sein Hauptwerk «Précis de l’art de la guerre», ein Handbuch der, wie es veredelnd heisst, Kriegskunst (sein Oeuvre umfasst über dreissig Schriften). 1854, mit 75 Jahren, beriet er den Zaren ein letztes Mal, im Krimkrieg. Antoine-Henri Jomini starb 1869 hochbetagt in Paris.

Grauen vor Guerilla

Die Industrialisierung der Kriegsmaschinerie hat er nur in Ansätzen erlebt, etwa den Eisenbahnbau. Insofern ist er, wie alle seinerzeitigen Militärhistoriker, in Teilen überholt. Wovor Jomini übrigens graute, aufgrund der französischen Erfahrungen mit den aufständischen Spaniern, war «la guerilla», der Kleinkrieg eines unterworfenen Volkes gegen seine Besatzer. Das könnte den Russen in der Ukraine gegebenenfalls sehr wohl blühen.

Ein Sohn des Generals, Alexander Jomini, wurde Spitzendiplomat unter dem legendären russischen Aussenminister Gortschakow. Nach der Demütigung im Krimkrieg fürchteten viele in Westeuropa, Moskau rüste auf und sinne auf Revanche. Die russischen Gesandten in Berlin, Wien, Paris, London, Istanbul erhielten eine ­Depesche mit dem Wortlaut, wie solchen Spekulationen entgegenzutreten sei: «Russland ärgert sich nicht, Russland konzentriert sich», hiess es bündig. Der Autor dieser Formel soll Alexander Jomini gewesen sein. Sie würde heute noch passen.