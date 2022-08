Russland ist keine Wodka-Weltmacht mehr

Am 24. Februar 2022, dem Tag, an dem die russische Armee in die Ukraine einmarschierte, schüttete ein Barkeeper im Skigebiet Magic Mountain in Vermont eine Flasche Stolichnaya-Wodka in den Abfluss. Das Video davon machte auf Twitter die Runde.

Der Barkeeper machte allerdings einen Fehler: Bei dem von der privaten SPI Group hergestellten Stolichnaya handelt es sich nämlich nicht mehr um einen russischen Wodka. Inhaber Juri Shefler, ein gebürtiger Russe, der heute im Wallis wohnt, lässt den Wodka seit Jahren in Lettland produzieren.

Unterdessen wird der Wodka unter dem Namen Stoli verkauft. Das klingt weniger russisch und soll Distanz zum russischen Regime demonstrieren. «Ich habe selbst Verfolgung durch Putins Regime erlebt und teile den Schmerz der Ukraine und ihrer Bevölkerung», schreibt Shefler in einem Statement auf der Website.