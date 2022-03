Russland muss Reparationen zahlen

Während die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin in der Ukraine festsitzen, haben die ukrainischen Streitkräfte begonnen, Gebiete zurückzugewinnen. Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht täglich Berichte darüber, wie viele militärische Einrichtungen Russland verloren hat. Drei Wochen nach dem Einmarsch Russlands hat das Ministerium bekannt gegeben, dass 15’600 russische Soldaten getötet wurden – so viele, wie die Sowjetunion während des neunjährigen Krieges in Afghanistan verloren hat. Die Ukrainer behaupten, dass sie 40% der 120 in der Ukraine stationierten russischen Bataillone ausgeschaltet haben. Die russische Armee scheint kurz vor dem Zusammenbruch zu stehen und könnte gar aus der Ukraine vertrieben werden.

Zum Autor Anders Åslund ist Senior Fellow beim Stockholmer Free World Forum.

Es ist zwar noch viel zu früh, um irgendeinen Sieg zu verkünden, aber es ist nicht zu früh, um darüber nachzudenken, was nach dem Abzug der russischen Streitkräfte mit der Ukraine geschehen soll. Nach den beiden vorangegangenen nationalen Mobilisierungen in der Ukraine – der Orangenen Revolution 2004 und dem Euromaidan 2014 – ebbte die Reformdynamik schnell ab. Diesmal muss der Westen mehr tun, um der Ukraine über die Ziellinie zu helfen, wie es Polen und andere nach 1989 getan haben.

Russlands wahllose Bombardierungen und ähnliche terroristische Taktiken haben zu massiven Verlusten geführt. Der Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, Oleg Ustenko, schätzt, dass der Schaden für sein Land bereits 100 Mrd. $ übersteigt – eine vernünftige Zahl, auch wenn sie noch nicht überprüft werden kann. Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche beziffert die Kosten für die Wiederherstellung der besetzten Donbas-Region auf 22 Mrd. $, und die Forderungen ukrainischer Unternehmen vor dem Ständigen Schiedsgerichtshof in Den Haag belaufen sich auf etwa 10 Mrd. $. All dies sind Forderungen an die Russische Föderation, die zur Zahlung von Reparationen an die Ukraine gezwungen werden sollte.

Eingefrorene Währungsreserven anzapfen

Glücklicherweise ist die Leistung von Reparationszahlungen durchaus möglich. Die G-7-Länder haben vernünftigerweise beschlossen, die Währungsreserven der russischen Zentralbank in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet einzufrieren. Insgesamt handelt es sich dabei um beträchtliche Mittel in Höhe von rund 400 Mrd. $. Sie können nun – durch nationale Gesetzgebung in jedem Land – beschlagnahmt werden, mit der Begründung, dass Putin Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Verbrechen der Aggression begeht.

Die Vergehen Russlands stehen ausser Frage. Am 16. März hat das oberste Gericht der Vereinten Nationen, der Internationale Gerichtshof in Den Haag, mit dreizehn gegen zwei Stimmen (bei Gegenstimmen der Vertreter Russlands und Chinas) entschieden, dass Russland «die am 24. Februar begonnenen militärischen Operationen unverzüglich einzustellen hat». Anfang März hat die Uno-Generalversammlung mit überwältigender Mehrheit gefordert, dass Russland «sofort, vollständig und bedingungslos alle seine militärischen Kräfte aus dem Gebiet der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen abzieht». Die ständige Mitgliedschaft Russlands im Uno-Sicherheitsrat verleiht dem Land keine Immunität gegenüber dem Völkerrecht. Wie US-Präsident Joe Biden richtig festgestellt hat, ist Putin «ein Kriegsverbrecher».

Als Reaktion darauf hat Putin die USA und die EU beschuldigt, durch das Einfrieren seiner internationalen Währungsreserven «ihren Verpflichtungen gegenüber Russland nicht nachzukommen». Offenbar will er die Welt glauben machen, dass dieses «Vergehen» seinem eigenen Angriffskrieg mit seinen Tausenden von ungerechtfertigten Morden, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gleichzusetzen ist.

Eine ukrainische Entwicklungsbehörde einrichten

Unter Einhaltung des Völkerrechts sollten die G-7-Mitglieder ihre Absicht ankündigen, russische Gelder zu beschlagnahmen, und dem Kreml klarmachen, dass er für alles, was er in der Ukraine zerstört, aufkommen muss. Je mehr Schaden er anrichtet, desto mehr Mittel werden von seinen Konten abgezogen. Dieses Geld sollte dann über geeignete Kanäle zum Nutzen der Ukraine eingesetzt werden.

Zu diesem Zweck kann die G-7 eine ukrainische Entwicklungsbehörde einrichten und ein Aufsichtsgremium wählen, das deren gute Führung gewährleistet. Diese Behörde sollte alle relevanten befreundeten internationalen Organisationen einbeziehen – die EU, die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada, den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Europäische Investitionsbank und die Vereinten Nationen. Russland und seine Verbündeten sollten aussen vor bleiben.

Die Behörde sollte mehrere Funktionen haben, von denen die erste die Versicherung ist. Die staatlichen Stellen der Ukraine, die Unternehmen und Einzelpersonen werden Versicherungsansprüche in Milliardenhöhe für das zerstörte Eigentum haben. Statt diese Ansprüche an private und internationale Versicherungsgesellschaften weiterzuleiten, sollten sie sie an die Entwicklungsbehörde richten. Andernfalls würde in der Ukraine auf Jahre hinaus niemand mehr eine Versicherung abschliessen können. Die Risiken wären zu hoch und die Gebühren somit unerschwinglich.

Wie Libyen nach Lockerbie

Nachdem libysche Agenten 1988 eine Bombe in einem Flugzeug platziert hatten, die über dem schottischen Lockerbie explodierte, erklärte sich Libyen schliesslich bereit, 2,7 Mrd. $ Entschädigung an die Familien der Opfer zu zahlen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine fällt in dieselbe Kategorie: Es handelt sich um einen Terroranschlag, nur in einem viel grösseren Ausmass. Anhand des Präzedenzfalls Lockerbie können wir bereits abschätzen, wie viel Entschädigung Russland seinen ukrainischen Opfern (oder ihren Familien) schulden wird.

Auch die Ukraine wird eine Art Marshallplan für ihren Wiederaufbau benötigen. Vor dem Krieg machte sich Selenski bei den Ukrainern mit seinem Vorstoss für den Strassenbau beliebt – ein dringend benötigtes Investitionsprogramm für die Infrastruktur, das jetzt noch dringender gebraucht wird. Die Entwicklungsbehörde sollte diese Bemühungen unterstützen und umfangreiche Finanzmittel für Autobahnen, Häfen, Flughäfen, Eisenbahnen und andere Formen kritischer Infrastruktur bereitstellen.

Sie sollte auch für das öffentliche Beschaffungswesen zuständig sein, da dies traditionell die grösste Korruptionsquelle in der Ukraine ist. Glücklicherweise hat die Ukraine bereits ein ausgezeichnetes elektronisches System, ProZorro, entwickelt, um die Transparenz zu verbessern und sicherzustellen, dass die Gelder wie vorgesehen verwendet werden. Zur Stärkung einer ehrlichen Staatsführung sollten alle Rechtsstreitigkeiten vor einem internationalen Schiedsgericht verhandelt werden (das in der Regel in Den Haag oder in Stockholm angesiedelt ist).

Unterstützung an institutionelle Reformen knüpfen

Die Ukraine kann jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn sich ihr wirtschaftliches Umfeld verbessert. Die internationale Nachkriegsunterstützung muss daher an institutionelle Reformen geknüpft werden. Der erste Schritt sollte darin bestehen, die Regierung selbst zu reformieren, sodass sie normal zu funktionieren beginnt. Oberste Priorität haben die Schaffung von Rechtsstaatlichkeit und die Stärkung der Eigentumsrechte durch die Reform des Justizwesens, der Staatsanwaltschaft und der staatlichen Sicherheitsorgane. Eine weitere Priorität sind der Verkauf der Tausenden von Staatsbetrieben, in denen Korruption und Verschwendung herrschen, und die Einführung einer soliden Unternehmensführung in den übrigen Betrieben.

Schliesslich sind Reformen und Finanzierungen erforderlich, um den sozialen Sektor der Ukraine zu unterstützen – von der Gesundheitsfürsorge bis zum Bildungswesen. Die menschlichen Kosten von Putins Krieg sind unkalkulierbar, doch der wirtschaftliche Schaden nicht. Wie hoch auch immer der Gesamtbetrag ausfällt, Russland sollte die Rechnung bezahlen.

Copyright: Project Syndicate.