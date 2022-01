Russland zeigt China Grenzen auf

Als Ende 1991 die Sowjetunion unterging, entstanden in Zentralasien quasi über Nacht fünf neue Staaten: Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. China, das gerade den Schock der blutigen Unterdrückung der Proteste auf Pekings «Platz des Himmlischen Friedens» hinter sich gebracht hatte, verfolgte das Geschehen zunächst nur beiläufig. Schon bald erkannte es indessen, dass auch für Zentralasien die Maxime gilt, wonach Geopolitik kein Vakuum akzeptiert. Man befürchtete, dass sich in den jungen und instabilen zentralasiatischen Republiken, deren Völker zur überwältigenden Mehrheit Muslime sind, fundamentalistische Islamisten festsetzen könnten.

Zum Autor Urs Schoettli ist freier Publizist in Tokio.

2002 wurde auf chinesisches Betreiben hin die Shanghai Cooperation Organisation (SCO) ins Leben gerufen. Zusammen mit ebenfalls von Peking initiierten Institutionen wie der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) und der ambitiösen interkontinentalen Belt and Road Initiative (BRI) soll die SCO die chinesische Hegemonialstellung konsolidieren.

Die Ziele der SCO sind sehr umfassend. Neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit soll das Forum auch dem Frieden in Zentralasien dienen. Von den fünf zentralasiatischen Republiken ist Turkmenistan aus neutralitätspolitischen Gründen bis anhin nicht der SCO beigetreten. Darüber hinaus sind China, Russland, Indien, Pakistan und der Iran Vollmitglieder.

Demografische Kluft

Die Liste der Teilnehmer mit den beiden Erzrivalen Indien und Pakistan ist schon ein wichtiges Indiz dafür, dass das Forum wohl kaum grosse Kompetenzen hat. Auch prallen in Zentralasien geopolitische Interessen Chinas und Russlands aufeinander, die zudem von einem tiefen, in der Geschichte wurzelnden Misstrauen zwischen den beiden riesigen Nachbarn geprägt werden.

Derzeit stellen die Staatslenker Xi Jinping und Wladimir Putin grosse Eintracht zur Schau. Die beiden finden sich vereint in der offenen Verachtung gegenüber den westlichen Demokratien. Beide Seiten bestätigen sich in der Meinung, dass autokratische Systeme in der Bewältigung der politischen Herausforderungen im «asiatischen Jahrhundert» die besseren Karten hätten und dass sie zudem mit ihrem Kurs vom Rückenwind des Zeittrends profitierten.

Ein Vergleich der aktuellen Lage der beiden Länder sowie ihrer Aussichten gibt allerdings Anlass zur Vermutung, dass es mit der russisch-chinesischen Eintracht nicht auf immer und ewig so zu bleiben braucht, wie es heute der Fall ist. Besonders in demografischer Hinsicht bauen sich am Horizont dunkle Wolken auf. Russlands Bevölkerung schrumpft und altert rasant, und die ohnehin schon schwach besiedelten Weiten in Russlands Fernem Osten entleeren sich noch zusätzlich. Chinas Bevölkerung altert und schrumpft zwar auch, doch kann Peking noch immer demografischen Druck auf Russland ausüben, um seinen Gebietsansprüchen gegenüber Moskau Nachdruck zu verleihen. Auf jeden Fall wird, wer geopolitischen Sachverstand hat, nicht darauf setzen, dass Russland und China den ewigen Frieden entdeckt haben.

Signal aus Kasachstan

Als zu Jahresbeginn Strassenproteste in Kasachstan das Regime unter Druck setzten, war Russland rasch zur Stelle, um mit Spezialtruppen den überforderten kasachischen Sicherheitskräften zur Seite zu stehen. Erst im vergangenen Dezember hatte das kasachische Parlament ein frisch überholtes Verteidigungsabkommen mit Russland verabschiedet. Seinen Leitlinien folgte der russische Einsatz.

Mit der raschen, entschlossenen und erfolgreichen Militäraktion sandte Präsident Putin aber auch eine klare Botschaft an Pekings Adresse: Kasachstan gehört zum Hinterhof Russlands, und hier sorgt Moskau für Ordnung, wenn nötig auch mit militärischer Gewalt. Die russische Aktion entlarvte China als Papiertiger. Darüber hinaus machte Russland aber auch klar, dass es ganz Zentralasien als seinen Einflussbereich betrachtet und dass, wenn es um die Sicherheit geht, die jungen zentralasiatischen Republiken sich an Moskau wenden können, wenn nicht wenden müssen.

Als der frühere chinesische Staatsführer Deng Xiaoping die weitreichenden Wirtschafts- und Sozialreformen einleitete, ermahnte er seine Landsleute, sich in der Welt nicht aufzuspielen, sondern sich «bescheiden» zu geben und den richtigen Zeitpunkt für den grossen Auftritt abzuwarten. Es stand jedoch zu erwarten, dass Peking mit wachsender militärischer und wirtschaftlicher Stärke eines Tages vermehrt sein Gewicht in der Welt in die Waagschale werfen würde. Seit der Machtübernahme von Xi Jinping als Partei- und Staatschef 2012/13 hat China gleich an mehreren Fronten mehr Selbstbewusstsein, ja Aggression demonstriert.

Peking kann in Europa nicht handeln

Wie weit der Einfluss reicht und ob China bereits eine den USA ebenbürtige Supermacht ist, sind weiterhin offene Fragen. Offensichtlich unterscheidet sich eine Weltmacht von einer regionalen Vormacht dadurch, dass sie ihre militärische Macht fern der eigenen Küsten einsetzen und ihre Interessen weltweit wahrnehmen kann.

Mit dem Vorgehen gegen die Ukraine demonstriert Russland, dass es Krisen oder gar Kriege auslösen kann, die chinesischen Sicherheitsinteressen zuwiderlaufen, ohne dass Peking wirksam etwas dagegen unternehmen könnte. Mit Sicherheit hat China zum gegenwärtigen Zeitpunkt seiner wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklung kein Interesse an einer grösseren militärischen Konflagration in Europa. Peking fehlen jedoch die Instrumente, um auf diesem fernen Schauplatz ein Machtwort sprechen zu können.

Noch zwei Jahrzehnte vor dem damals ungeahnten Ende der Sowjetunion hatte Moskau grosse Ambitionen gehabt, die sowjetische Flottenpräsenz im Pazifik kräftig aufzustocken. Es gab in Washington einflussreiche Stimmen, die warnten, dass die Sowjets die amerikanische Vormacht im Pazifik gefährden könnten. Dann kam der Zusammenbruch der UdSSR, und damit verschwanden die Sowjets von der asiatischen Sicherheitsbühne. Chinas rasanter Aufstieg verringerte das strategische Gewicht Russlands zusätzlich.

USA und Russland umwerben Indien

Noch ist es zu früh, genau abzuschätzen, ob und wie viel Einfluss Russland in den kommenden Jahren in Asien wird zurückgewinnen können. Moskau will offensichtlich die Gunst der Stunde nutzen – da die USA nach dem verbockten Abzug aus Afghanistan in Asien viel Prestige eingebüsst haben –, um auch im Grossraum des Indischen Ozeans seine Präsenz auszubauen.

Dazu gehört offensichtlich auch gesteigertes Interesse an Indien, mit dem die Sowjetunion während des Kalten Krieges sehr enge Beziehungen gepflegt hatte. In jüngster Zeit dürfte auch Moskau nicht entgangen sein, dass im Angesicht des expansionistischen Chinas die Regierungen in Washington und New Delhi einander nähergekommen sind. Besonders gut waren die Beziehungen, als Donald Trump im Weissen Haus sass; er unterhielt ein sehr gutes Einvernehmen mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi.

Anfang Dezember kam Putin zu einem Gipfeltreffen mit Modi nach New Delhi. Es wurden substanzielle Waffenkäufe Indiens bei den Russen vereinbart, was China, das sich in einem akuten Grenzkonflikt mit Indien befindet, irritiert zur Kenntnis genommen haben dürfte. Xi Jinping mag zwar die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und China zelebrieren, doch weiss er auch, dass die Russen Indien als Gegengewicht gegen die chinesischen Ambitionen in Süd- und möglicherweise gar Südostasien zu schätzen wissen.