Russlands Bärenwirtschaft

Vor nur wenigen Jahren waren Investmentbanker gegenüber den Schwellenländern, die sie als unterbewertet und chancenreich sahen, sehr optimistisch eingestellt. Nun aber fallen die Wachstumsraten in Lateinamerika, in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, Afrika und im Nahen Osten nach einer kurzen Erholung beinahe in die Stagnation zurück. In dieser Hinsicht ist Russland, das seit 2014 kein echtes Wachstum mehr verzeichnet, ein trauriges Vorbild.

Zum Autor Anders Åslund ist Senior Fellow beim Atlantic Council in Washington. Infobox öffnen

Laut einer alten sowjetischen Redensart gibt es in der Landwirtschaft vier Probleme: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Entsprechend dieser Logik macht der russische Präsident Wladimir Putin «äussere Mächte» und die globalen Ölpreise für die Misere seines Landes verantwortlich – obwohl er für seine unsolide Wirtschaftspolitik und die westlichen Sanktionen ganz allein verantwortlich ist.

Dass es in Mittel- und Osteuropa wirtschaftliche Divergenzen gibt, ist kein Zufall. Die Länder, die der Europäischen Union beigetreten sind, konnten ihre Wirtschaftspolitik verbessern und ihr BIP dem der westeuropäischen Staaten annähern. Zwischen 2014 und 2019 wuchsen Ungarn, Polen und Rumänien durchschnittlich 3,9, 4,1 und 4,7% im Jahr.

Von allen überholt

In Belarus und der Ukraine war das Wachstum in dieser Zeit nur gering, und in Russland betrug es lediglich durchschnittlich 0,7% pro Jahr. Noch 2009 hatte Russland (kaufkraftbereinigt) ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als Kroatien, Polen, Rumänien oder die Türkei, wurde aber seitdem von all diesen Ländern überholt. Die Russen müssen heute mit der schockierenden Erkenntnis leben, dass es ihnen schlechter geht als den Rumänen und den Türken. Unter den EU-Staaten ist nur noch Bulgarien ärmer als Russland.

Angesichts seiner Nähe zum gemeinsamen EU-Markt hätte Russland stärker wachsen können, wenn es wirtschaftspolitisch klüger gehandelt hätte. Stattdessen hat Putin das reichhaltige Humankapital des Landes durch korrupte Vetternwirtschaft und systematische Deinstitutionalisierung verschwendet. Indem er die Gerichte und die Strafverfolgungsbehörden politisiert hat, hat er jegliche Rechtsstaatlichkeit – eine Voraussetzung für private Investitionen und Unternehmensentwicklung – abgeschafft. Offensichtlich glaubt Putin, die Wirtschaft sei weniger wichtig als die Möglichkeit, Gegner wie Boris Nemzow oder Alexei Nawalny umzubringen oder einzusperren.

Das Ausmass der Putin’schen Kleptokratie wird im Korruptionsindex CPI von Transparency International sichtbar. 2020 lag Russland unter 176 Ländern auf dem 129. Platz – verglichen mit Polen auf Platz 45 und Rumänien gemeinsam mit Ungarn auf Platz 69. Natürlich ist keines dieser zentraleuropäischen Länder ein Vorbild transparenter Verwaltung, aber der Unterschied liegt darin, ob ein Land Eigentumsrechte respektiert.

Es geht um Machtsicherung

Ohne sichere Rechte dieser Art – und angesichts der westlichen Sanktionen – kann Russland als Investoren nur Verrückte oder Betrüger anziehen: V0n 3,1% im Zeitraum 2008 bis 2013 ist der Zufluss ausländischer Direktinvestitionen für 2014 bis 2019 auf lediglich 1,4% des BIP gefallen.

In seiner jährlichen Ansprache vor der Nationalversammlung am 21. April hat Putin wie üblich versprochen, auf jeden Fall «makroökonomische Stabilität» zu erreichen und die Inflation zu begrenzen. Sicherlich blicken Investmentbanken und der Internationale Währungsfonds mit Wohlwollen auf Russlands konservative makroökonomische Politik. Ist es nicht wundervoll, dass ein Land, das über 573 Mrd. $ an internationalen Währungsreserven verfügt, Staatsschulden in Höhe von lediglich 18% des BIP und dazu noch einen Leistungsbilanzüberschuss aufweist? Tatsächlich aber bedeutet makroökonomische Stabilität nur wenig, da sie kein Ziel an sich ist, sondern lediglich ein Mittel, um dauerhaftes Wachstum zu erreichen. Jegliche Wirtschaftspolitik eines Landes sollte darauf abzielen, das Wohlergehen der Bürger zu steigern. Aber Putins ausdrückliches Ziel ist, die sogenannte russische Souveränität zu stärken – was gleichbedeutend damit ist, seine eigene diktatorische Macht zu sichern.

Die Einstellung der Investmentbanker ist angesichts ihres Interesses, russische Anleihen zu verkaufen, irgendwie verständlich. Die Frage ist aber, warum sich der IWF dem anschliesst. Immerhin ist er kürzlich vom Haushaltskonservatismus abgerückt, um weltweit stärkere Stimuli zu unterstützen, und die russische Regierung geht genau in die andere Richtung. Auf jeden Fall muss der IWF darüber nachdenken, was er eigentlich will.

Kosten der US-Sanktionen sind höher, als sie scheinen

Die Verschärfung der westlichen Sanktionen ist ein weiteres Problem, das sich Putin selbst eingebrockt hat. Am 15. April hat die US-Regierung den Finanzinstitutionen in ihrem Rechtsbereich verboten, in Rubel notierende Anleihen zu kaufen, nachdem sie 2019 bereits russische Eurobonds in ausländischer Währung sanktioniert hatte. Die russische Zentralbank behauptet, diese Anleihenemissionen seien minimal und hätten – in einer 1,5-Bio.-$-Volkswirtschaft – ein Volumen von nur etwa 61 Mrd. $. Aber diese Einschätzung ignoriert die Folgen der US-Massnahmen. Obwohl Investmentbanker russische Anleihen immer noch auf den Sekundärmärkten kaufen können, müssen sie das Risiko einkalkulieren, dass mit der nächsten Sanktionsrunde auch diese Käufe verboten werden.

Darüber hinaus ist es für ein grosses Schwellenland normal, Hunderte Milliarden Dollar in US-Staatsanleihen zu halten, aber Russland hat diese Möglichkeit nicht. Die Kosten der US-Sanktionen sind daher höher, als sie scheinen. Dass Russland keine Geschäfte in Dollar machen kann, schränkt seine Investitionsmöglichkeiten massiv ein und behindert dadurch sein Wachstum. So ist der russische Lebensstandard dank Putin und seiner extremen Sparpolitik in den vergangenen sieben Jahren 11% gefallen.

Wachstumsfeindliche Politik

Wie kann man eine derart inhumane Politik gutheissen? Während sich Ökonomen allgemein auf reales (inflationsbereinigtes) Wirtschaftswachstum konzentrieren, interessieren sich ausländische Investoren eher für das BIP des Landes in Dollar. Dies ist in Russland um über ein Drittel zurückgegangen – von 2,3 Bio. $ 2013 (vor den Sanktionen) auf 1,5 Bio. im Jahr 2020. Zum aktuellen Dollarkurs betrachtet ist die russische Börse nur noch 53% dessen wert, was sie auf ihrem Höhepunkt im Mai 2008 wert war. Welche ernsthaften Investoren würden auf eine derart schnell schrumpfende Wirtschaft wetten?

Welcher Teil der russischen Schwäche seit 2014 wurde durch fallende Ölpreise verursacht und welcher durch westliche Sanktionen und die wachstumsfeindliche Politik des Kreml? In einem bald erscheinenden Bericht des Atlantic Council argumentieren Maria Snegovaya und ich, das russische Wachstumspotenzial hätte seit 2014 bei jährlich 5% liegen müssen, und etwa die Hälfte davon – 2,5 bis 3% des BIP im Jahr – sei von den westlichen Sanktionen abgewürgt worden.

Sicherlich ist Russland momentan nicht das einzige Schwellenland, das Probleme hat. Aber keins der anderen Länder ist derart selbst schuld daran.

