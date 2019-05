Russlands expansive Passpolitik

Am 24. April ordnete der russische Präsident Wladimir Putin an, dass der Bevölkerung in den von prorussischen Separatisten kontrollierten ostukrainischen Regionen Donezk und Lugansk russische Pässe auszustellen seien. Laut dem Kreml ist dies eine rein humanitäre Geste. Tatsächlich jedoch ist es Teil einer langfristigen Strategie zur Konsolidierung der Kontrolle über die Ostukraine – und, nach Russlands Ankündigung zu urteilen, es strebe ein «vereinfachtes Einbürgerungsverfahren» für alle Ukrainer an, möglicherweise darüber hinaus.

Zur Autorin Agnia Grigas ist Politologin und Risikoberaterin. Sie ist Nonresident Senior Fellow des Atlantic Council.

Russland nützt Staatsbürgerschaft und Pässe schon seit langem, um seine Reichweite zu vergrössern. Der Prozess beginnt im Allgemeinen mit der Förderung von Soft Power und humanitärem Engagement. Er geht dann zu einer Politik über, die darauf zielt, die ausländische russischsprachige Bevölkerung zu einen und zu «russifizieren», sowie zur Informationskriegsführung. Die Passportisierung ist der fünfte Schritt bei diesem Prozess, gefolgt vom Schutz und von der schliesslichen Annexion des betreffenden Gebiets.

Während die meisten Länder ihre konsularischen Einrichtungen nutzen, um Touristen anzulocken, den Kultur- oder Bildungsaustausch zu fördern und die wirtschaftliche Migration zu steuern, setzt Russland sie zur Förderung seiner Sicherheitsinteressen und territorialen Ambitionen ein. Seit Beginn der Neunzigerjahre ist das Land bemüht, eine doppelte Staatsbürgerschaft für die russische Diaspora in den früheren Sowjetstaaten zu etablieren und bestimmte Regionen ausserhalb seiner Grenzen zu passportisieren – häufig unter Missachtung der Gesetze der betreffenden Länder und internationaler Normen.

Abchasien, Südossetien, Transnistrien, Krim

Nachdem das russische Staatsbürgerschaftsgesetz von 2002 es allen Bürgern der früheren Sowjetunion erleichterte, die russische Staatsbürgerschaft zu erwerben, hat der Kreml eine Kampagne zur Ausgabe russischer Pässe in den georgischen Regionen Abchasien und Südossetien gestartet. Das russische Konsulat in Simferopol stellte in den Jahren vor der Annexion der Krim 2014 auf der Halbinsel aggressiv russische Pässe aus. In Unterstützung dieser Mission führte der Kongress der Russischen Gemeinschaften, eine öffentliche politische Organisation, seit 2002 den Passportisierungsprozess in Abchasien an und agierte vor 2014 als eine führende prorussische Kraft auf der Krim.

Indem sie Gefühle der Entfremdung und des Separatismus verstärkte, bereitete die Passportisierung Russland den Weg zur faktischen Kontrolle über Südossetien, Abchasien, die Krim und die moldawische Region Transnistrien. Zugleich beharrt Russland – unter Nutzung der modernen Sprache der Menschenrechte – darauf, dass seine Passportisierungsaktivitäten dazu dienen sollen, bedürftige Menschen zu schützen.

Schon im 19. Jahrhundert nahmen die russischen Zaren für sich das Recht in Anspruch, orthodoxe Bürger im Osmanischen Reich zu schützen – eine Politik, die wesentlich zu den Balkankriegen dieser Zeit beitrug. Seit den Neunzigerjahren konzentrieren sich russische Gesetze und Doktrinen auf den «Schutz» bedürftiger Russen, russischsprachiger Minderheiten und ihrer «Landsleute» (eine vage, aber häufig angeführte Kategorie), und zwar sowohl innerhalb wie ausserhalb der Grenzen der Russischen Föderation.

Die «breitere russische Welt»

Während des russisch-georgischen Krieges von 2008 wiederholte der damalige russische Präsident Dmitri Medwedew in einer Diskussion über Ossetier und Abchasen, die russische Pässe erhalten hatten, dass «der Schutz des Lebens und der Würde unserer Bürger wo auch immer eine unbestreitbare Priorität unseres Landes» sei. Russlands Einsatz militärischer Gewalt in Südossetien wurde ebenfalls mit der Verteidigung der «Würde und Ehre der russischen Bürger» begründet.

In ähnlicher Weise erklärte Putin 2014: «Wir werden die ethnischen Russen in der Ukraine sowie den Teil der ukrainischen Bevölkerung, der sich ethnisch, kulturell und sprachlich untrennbar mit Russland verbunden und als Teil der breiteren russischen Welt fühlt, immer beschützen.»

Die Staatsbürgerschaft ist die ultimative Garantie des Schutzes durch den russischen Staat. Für viele Menschen ist sie mit sozialen und wirtschaftlichen Vorteilen verbunden: Ein russischer Pass macht es einfacher und billiger, nach Russland zu reisen, wo sie Vorteile wie freie Bildung und Krankenversorgung, Programme zur Unterstützung von Familien (darunter günstige Hypothekendarlehen und finanzielle Unterstützung für grosse Familien) sowie zivile und militärische Pensionen in Anspruch nehmen können. Sie können zudem bei den russischen Wahlen abstimmen.

Strategische Machenschaften

Doch was die strategischen Machenschaften des Kremls unterstreicht: Viele dieser Leistungen werden ausserhalb Russlands selektiv besonders in Separatistengebieten gewährt. So erhielten 2008 russische Bürger mit Wohnsitz in Transnistrien, nicht aber im übrigen Moldau staatliche monatliche Zahlungen.

Angesichts der bisherigen Bilanz Russlands sollte man seine jüngsten Bemühungen zur Passportisierung der Ukraine nicht ignorieren. Es ist kein Zufall, dass Putin nur vier Tage nachdem das Land den unkonventionellen Kandidaten Wolodymyr Selenskyj zum Präsidenten gewählt hatte, seine Absicht erklärte, im östlichen Donezbecken lebenden Ukrainern ein beschleunigtes Einbürgerungsverfahren anzubieten.

Nur verurteilen reicht nicht

Das US-Aussenministerium hat die neue Passpolitik des Kremls in der Ukraine zu Recht als hochgradig provokative Massnahme bezeichnet, die Russlands «Anschlag auf die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine» verschärft. Doch Putins anschliessende Erklärung, er werde womöglich die Einbürgerungsverfahren für alle Ukrainer beschleunigen, zeigt, dass eine blosse verbale Verurteilung nicht ausreicht. Die USA und ihre europäischen Verbündeten sollten weitere Sanktionen in Betracht ziehen und dabei potenziell Russlands geplante Erdgaspipeline nach Deutschland, Nord Stream 2, ins Visier nehmen.

Die Regierung der Ukraine muss ihre Öffentlichkeitsarbeit im Donezbecken ausdehnen, um den russischen Versuchen zu begegnen, ihr die dortige Bevölkerung zu entfremden. Doch die USA und Europa müssen angesichts der begrenzten Fähigkeit des Landes, dem russischen Expansionismus etwas entgegenzusetzen, deutlich mehr tun, um Russland an der Konsolidierung eines weiteren Landraubs zu hindern.

