Russlands Spagat zwischen Asien und Europa

Es herrscht wieder Ruhe an der Rhone. Die Stadt Genf und die Schweiz haben sich der Welt prima präsentiert; der amerikanische Präsident Joe Biden und sein russischer Konterpart Wladimir Putin haben friktionsfrei parlieren können, wie anno 1985 Ronald Reagan und Michail Gorbatschow. Über das Fazit der Gespräche mutmassen die Experten. Nach viel Substanz sieht es nicht aus.

Vielleicht werden die Bilder besser in Erinnerung bleiben als die Resumés. Der gepflegte alte Herr aus Washington hier, der auch nicht mehr jugendfrische, doch energisch wirkende Mann aus Moskau, der mit schmalen Äuglein und leicht ­spöttischem Lächeln auf den Lippen die Weltbühne betrat – und es genoss.

Der offenkundige Graben zwischen den USA und Russland, der nur in den 1990er-Jahren zugeschüttet schien, die Distanz zwischen Russland und dem Westen insgesamt bietet einmal mehr Anlass zur Frage, die wohl selbst die Russen nicht schlüssig beantworten können: Ist Russland nun europäisch oder asiatisch?

Was die kulturellen Leistungen betrifft: Uneingeschränkt europäisch. Ohne die Belletristik Tolstojs, Tschechows oder Puschkins beispielsweise, ohne die Musik Tschaikowskis, Mussorgskis oder Rimski-Korsakows, ohne die Malerei Malewitschs, Chagalls, Kandinskys will man sich die abendländische Kultur nicht vorstellen, auch nicht ohne das unerreichte russische Ballett: Rudolf Nurejew, Natalja Makarowa, Mikhail Baryshnikov (der allerdings hatte sich in die USA abgesetzt).

Andere Erfahrungen

Auch nicht ohne den russisch-amerikanischen Schriftsteller Vladimir Nabokov (1899–1977), der neun Romane auf Russisch und acht auf Englisch veröffentlichte (darunter «Lolita»). Nabokov, einst vor den Bolschewiken geflohen, verbrachte seine letzten Jahre am Genfersee, in Montreux. Doch ein solcher westöstlicher Kulturvermittler in Personalunion ist eine Rarität.

Was die Historie betrifft, ist Russland seit langem in vielfacher Hinsicht eng mit Europa verbunden, durchaus auch zum eigenen Schaden – Napoleon und Hitler überfielen das Land, dem es an natür­lichen Grenzen fehlt, was ein Stück weit den imperialen Impetus des Kremls ­erklärt, wenngleich nicht rechtfertigt.

Doch Erfahrungen wie die Renaissance, den befruchtenden Dualismus ­Kirche-Staat, die Reformation, die Aufklärung, die industriellen Revolutionen und den Aufstieg des Bürgertums hat Russland nicht oder nicht gleich erlebt wie West- und Mitteleuropa (der Südosten Europas, lange unter dem Sultanat, übrigens ebenso wenig). Die «europäisierenden» Reformen Peters des Grossen und Katharina der Grossen im 17. Und 18. Jahr­hundert erfolgten brutal «top down».

Später ebenso die forcierte Elektrifi­zierung und Industrialisierung unter den Kommunisten im 20. Jahrhundert. Lenin und Konsorten hatten schliesslich bedenkliche westliche Lehren rezipiert; dass Marx’ und Engels’ Heilsvisionen aus­gerechnet im damals rückständigen Russland in die Tat umgesetzt wurden, war ein trauriges Verhängnis.

Im 19. Jahrhundert stritten sich in Russlands Intelligenzija liberale «Westler» (Zapadniki) und Slawophile; bis heute gibt es giftig antiwestliche «Eurasier» wie etwa den Publizisten Alexander Dugin, der einen Neo-Eurasismus vertritt – faktisch eine russische Machtsphäre von Dublin bis Wladiwostok, wobei Europa am russischen Wesen zu genesen hätte. Der wahre Feind in diesem Weltbild sind die USA.

Derart verstiegen ist Putin nicht. Er ist zwar zweifellos ein (gross)russischer Nationalist und gibt sich keine Mühe, seine herzhafte Verachtung für den Westen zu verbergen – namentlich für Staaten, die ihre Diplomatie nicht mit Divisionen unterfüttern –, doch wirkt Putin nicht wie ein Romantiker, der allen Ernstes an die mystische Erhabenheit der «slawischen Seele» glaubt. Vielmehr ist er ein abgebrühter Pokerspieler, der seine Interessen verfolgt und die Risiken kühl kalkuliert. Bisher korrekt, wie der Fall Krim zeigt.

Er schafft es auf diese Weise, in einer Liga oberhalb seiner Kapazitäten mitzuspielen. Russlands grosser Malus ist die Wirtschaft. Das Bruttoinlandprodukt des gigantischen Landes mit seinen 146 Mio. Einwohnern ist klar kleiner als das Italiens und nicht viel mehr als doppelt so gross wie das der Schweiz – in dieser Hinsicht vermochte er in Genf die Bundesräte Guy Parmelin und Ignazio Cassis nicht zu ­beschämen, im Gegenteil.

Auch strahlt Russland zwar robuste ­militärische, doch kaum international wirksame, charmante «Soft Power» aus, jedenfalls nicht jenseits seines vormaligen sowjetischen Glacis. Das ganz im Gegensatz zu den USA – Sprache, Musik, Hollywood; in den Tagen von Genf sogar im Kontrast zur kleinen Schweiz, die sich als besuchenswertes Gastgeberland präsentierte.

Der deutsche Kanzler Helmut Schmidt, Sozialdemokrat mit Fronterfahrung, spottete einst, die Sowjetunion sei ein «Obervolta mit Atomraketen» – wenig zartfühlend, doch nicht ohne wahren Kern, auch auf das heutige Russland gemünzt.

Afrikanisch ist Russland, Schmidt zum Trotze, nicht, doch asiatisch? Ja, drei Viertel des Territoriums und ein Grossteil der Bodenschätze, die das Rückgrat der bei Lichte betrachtet kümmerlichen Volkswirtschaft darstellen, liegen in Asien. Als asiatisch lässt sich auch das Rapprochement Putins mit Chinas Machthaber Xi Jinping empfinden, doch diese höchst unausgewogene Partnerschaft – des Scheinriesen mit dem neuen Titanen – ist keine epochale Hinwendung zum Osten, sondern ein geostrategischer Schachzug.

Sowohl als auch, weder noch

Dieses Manöver erinnert spiegelbildlich an US-Präsident Richard Nixons Annäherung an Maos China anno 1972, mit der er im Kalten Krieg den Kreml isolierte und unter Druck setzte. Den Aufstieg des neuen Partners in Peking zum Konkurrenten ahnte Nixon nicht, sonst hätte er sich die Sache vielleicht nochmals überlegt.

Billy Gibbons, der Kopf der texanischen Band ZZ Top, wurde einst gefragt, ob seine Musik denn nun Rock oder Blues sei – worauf er ergreifend mit «Yes» ­antwortete. Das lässt sich auch hier ­anwenden: Russland ist europäisch und asiatisch, oder weder noch. So oder so mit Schlagseite Europa – die kulturelle und historische Verbundenheit, trotz aller Störungen, ist das entscheidende Moment, daran werden auch Jahre oder Jahrzehnte der Entfremdung nichts ändern.

Peter der Grosse, geschult in den Niederlanden, stiess einst das «Fenster nach Europa» auf bzw. liess es sich als St. Petersburg erbauen – führend von seinem Hofarchitekten Domenico Trezzini aus dem Tessin. Die Preussin Katharina II. sah ihr Russland als «europäische Macht». ­Gerade der russische Phantomschmerz darüber, in Europa nicht mehr so präsent zu sein wie vor 1989, versinnbildlicht dies.