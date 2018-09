S+B: VR-Präsident wird sich nicht zur Wiederwahl stellen

(AWP/BA) Beim Spezialstahlhersteller Schmolz + Bickenbach (STLN 0.774 -3.25%) nimmt Verwaltungsratspräsident Edwin Eichler den Hut: Nach mehr als fünf Jahren (seit September 2013) an der Spitze werde Eichler sich an der nächsten Generalversammlung Ende April nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen, teilte Schmolz + Bickenbach am Donnerstagabend in einem Communiqué mit.

Im April, kurz vor der diesjährigen Generalversammlung, hatte das Unternehmen gemeldet, Eichler gelte neuerdings als unabhängiges Mitglied des Gremiums. Er sei nicht mehr Vertreter von Grossaktionär Renova und somit dem russischen Investor Victor Vekselbergs. Eichler habe sein Vertragsverhältnis mit der Renova Group beendet.

Gut 25% des Kapitals von S+B liegen in der Hand der Liwet Holding. Vekselberg hält seit Mai gemäss S+B-Angaben aber nur noch 44% an dieser Gesellschaft. Mit anderen Anteilen zusammen kommt er durchgerechnet auf nur noch knapp 13% an S+B. Im Frühjahr hat sich Wladimir Polienko aus dem VR zurückgezogen. Somit stellt Liwet mit Marco ­Musetti nur noch eines von nun sechs ­VR-Mitgliedern. CEO Clemens Iller sagte im Juli in einem Interview mit FuW: «Liwet ist damit sogar leicht untervertreten.»

Edwin Eichler ist diplomierter Informatiker und arbeitete zwischen 2002 und 2012 als Vorstandsmitglied und CEO in verschiedenen Bereichen der ThyssenKrupp (TKA 21.74 -1.45%). Er ist unter anderem seit 2009 im VR (Aufsichtsrat) der SGL Carbon (SGL 9.425 -0.79%). «Eichler zieht eine positive persönliche Bilanz seiner Zeit im Verwaltungsrat und sieht die anhaltend gute Ergebnisentwicklung der letzten Jahre sowie die solide, zukunftsgerichtete strategische Aufstellung der Gesellschaft als richtigen Moment für den persönlichen Abschied», hiess es weiter. Als Grund für das Ausscheiden nannte er, dass er sich anderen Projekten zuwenden wolle.